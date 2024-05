Motorkáři adorující Putina míří k hrobům sovětských vojáků v Praze

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Už byli v sobotu na Centrálním hřbitově v Brně, o den později v Kroměříži a chtějí dojet až do Berlína. 9. května, kdy Rusové slaví na rozdíl od zbytku Evropy o den později Den vítězství.

Sami motorkáři z Night MC Europe na své facebookové stránce avizují příjezd do Prahy ve 13 hodin a pak v 17 hodin do Děčína, agentura ČTK do svého plánu dala příjezd „vlků“ už v 11 hodin, kdy byl ale na Olšanech klid. Příslušník pražské městské policie novinářům řekl, že „vlci“ mají rezervovaný čas od 13 do 16 hodin.

V sobotu dopoledne v Brně na Centrálním hřbitově vítali prokremelsky orientované motorkáře podporovatelé Ukrajiny, kterou napadlo Rusko, ze sdružení Kaputin a zástupci stran Volt Česko a Volt Slovensko. Motorkáře uvítali transparentem s nápisem „Vítáme delegáty ruské teroristické federace“.

Akce se účastní motorkáři z Česka, Slovenska, Německa, Makedonie nebo Estonska. Ruští příslušníci skupiny od začátku Putinovy války na Ukrajině nesmí do Česka cestovat. Jde o součást sankcí, které Evropská unie uvalila na Rusko po začátku jeho agrese.

„Potenciál jízd Nočních vlků se zřejmě vyčerpal. Evropskou pobočku prokremelského klubu, která se zdaleka nevěnovala pouze „připomínání vítězství nad nacismem“, postihly sankce uvalené ze strany Evropské unie. Propagandistickou činnost uskupení začal přebírat motocyklový klub Brat za brata,“ uvedlo ministerstvo vnitra ve své loňské zprávě Projevy extremismu a předsudečné nenávisti.