Novým šéfem úřadu na ochranu soukromí bude Kaucký, Senát mu dal přednost před Prokešem

Praha Senátoři ve čtvrtek zvolili Jiřího Kauckého, dlouholetého úředníka ministerstva vnitra, novým předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Jmenovat ho však definitivně bude až prezident Miloš Zeman. Ivaně Janů (74), která se rozhodla svou funkci neobhajovat, skončí funkční období 26. srpna. Stanout v čele úřadu by tedy Kaucký mohl již příští týden.

Záležet však bude na prezidentově programu. Na dotaz serveru Lidovky.cz, zda a kdy tak prezident učiní, jeho mluvčí Jiří Ovčáček nereagoval.

Z odevzdaných 59 hlasů jich Kaucký od senátorů obdržel 34. Jeho protikandidát, současný místopředseda ÚOOÚ Josef Prokeš jen 22. Vítězství Kauckého se očekávalo, ODS a KDU-ČSL totiž předem avizovaly, že by se měla dodržet pět let stará politická dohoda. ODS tehdy do funkce předsedkyně ÚOOÚ pomohla prosadit kandidátku KDU-ČSL a její bývalou členku Ivanu Janů. A za to nyní očekávala podporu od KDU-ČSL. Obě senátorské frakce mají dohromady 33 senátorů. Počet odevzdaných hlasů pro Kauckého byl nakonec o jeden vyšší. Volební lístky si vyzvedlo jen 59 senátorů z 81.

Kauckého, odborné veřejnosti zabývající se ochranou dat dosud ne příliš známého, v červenci do čela ÚOOÚ navrhl šéf senátorského klubu ODS Martin Červíček. Učinil tak na doporučení poslance Marka Bendy (ODS). Server Lidovky.cz zjistil, že Bendu s Kauckým pojí dlouholeté přátelství. Znali se již jejich otcové. Oba se angažovali v dnes již zaniklé Křesťanskodemokratické straně, která se v polovině 90. let sloučila s ODS.

Kaucký měl oproti Prokešovi, navrženému senátorem Michaelem Canovem (Starostové za Liberecký kraj), handicap. Senátoři si totiž nebyli zprvu jisti, zda splňuje podmínku nejméně pětileté praxe v agendě ochrany osobních údajů nebo základních práv. Musel ji proto dodatečně zpřesňovat.

Lidovky.cz mají doplněný materiál k dispozici. Kaucký v něm na 12 stranách sepsal vše, co se týká jedné nebo druhé agendy. Argumentoval například, že když byl na vnitru státním tajemníkem (2015-2020), vznikla v resortu mateřská školka pro ministerské zaměstnance.



To Prokeš v ÚOOÚ pracuje bezmála 20 let a za tu dobu v něm prošel všemi manažerskými funkcemi. Senátoři ho loni v červnu do místopředsednické funkce zvolili více hlasy, než kolik v Senátu činí ústavní většina.

Před volbou se v Senátu nekonala žádná debata. Nikdo z přítomných senátorů se do ní nezapojil. Jakmile skončily kandidátské projevy, odebrali se volit. Kaucký svůj nominační projev pojal odborně. ÚOOÚ označil za ústavní instituci, jež pomáhá vyvažovat systém brzd a protivah. Prokešova řeč byla více věcná a praktická. Úřad označil za důležitého hybatele v agendě ochrany osobních údajů, neměl by však podle něj zůstat jediným.

ÚOOÚ vznikl v roce 2000. V pravomoci má nejen ochranu osobních údajů, ale od letošního ledna projednává i odvolání podle zákona o svobodném přístupu k informacím proti rozhodnutím těch orgánů, které svůj vlastní odvolací orgán nemají. Například prezidentská kancelář nebo Ústavní soud.

Úřad se chtěl letos zjara podílet na přípravě chytré karantény. Jeho předsedkyně Ivana Janů si ale stěžovala, že mu ministerstvo zdravotnictví nepředalo podklady, aby úřad na jejich základě posoudil míru ochrany dat, k jejichž zpracovávání při chytré karanténě dochází.