Při hokeji padlo přes půl milionu piv, nejvíc při zápase Kanada – Švýcarsko

Největší každodenní výzvou podle mluvčí Zuzany Krejčíkové bylo při zvýšených bezpečnostních podmínkách na vstupu dostat za pouhých 100 minut 17 tisíc fanoušků z odpoledního zápasu a současně na následující zápas nových 17 tisíc fanoušků.

Pro hokejové fanoušky fungovala kuchyně v nepřetržitém provozu, přičemž nejvyhledávanějšími položkami kromě piva a vody byly hranolky, kterých se prodalo 38 tisíc porcí, a papriková klobása zakoupená 36tisíckrát. Dalšími oblíbenými pochoutkami byly podle mluvčí hotdogy, kuřecí nugety, pizzy, hamburgery, domácí bagety a tortilly.

Fanoušci vypili až 600 tisíc piv a nejvíc jich zkonzumovali během zápasu Kanada – Švýcarsko, kdy se piva prodalo přibližně 8 tisíc litrů. Surovin na přípravu jídel, které se objednávaly na základě už předem stanoveného plánu, se v kuchyni spotřebovalo přibližně 150 tun.

Zkušená péče o led

Personál, který byl podle mluvčí v nasazení 24/7, pečoval také o ledovou plochu. „S ledem máme velmi dobrou zkušenost především z extraligových zápasů a tuto zkušenost jsme uplatnili také při tomto mistrovství,“ sdělila Krejčíková.

Ledová plocha se upravovala rolbou několikrát za den. „Před tréninkem, po tréninku, před zápasem, o přestávkách, mezi zápasy, po skončení posledního zápasu a další den ráno opět. Zkrátka o led jsme se starali s důležitostí, kterou si zasluhoval,“ vylíčila mluvčí.

Žádné efekty jako třeba kouř, který se pouštěl při gólech z prostoru kostky, neměl podle ní na led sebemenší vliv. V souvislosti se zpřísněnými vstupními kontrolami, které provázely komplikace s falešnými vstupenkami, byli hostitelé v čilém kontaktu s bezpečnostními složkami. Spolupráci s nimi Krejčíková označila za vzorovou. Přesto podle ní letošní mistrovství probíhalo poklidně.

„Nemuseli jsme řešit žádné větší nepříjemnosti. Dokonce nebylo ani tolik alkoholem výrazně posilněných fanoušků, kolik jsme předpokládali,“ uvedla Krejčíková. Na O2 arenu podle ní naopak doputovalo mnoho pochvalných zpráv, zatímco stížností bylo málo.

„Asi nejkurióznější stížností, kterou jsme přijali, byla ta na hlasitost při zápase, jestli bychom to nemohli ztlumit,“ prozradila Krejčíková s tím, že takovou stížnost bohužel vyřešit neuměli. „A ani nás to nemrzelo,“ přiznala. Fanoušci v O2 areně byli z jejího pohledu naprosto úžasní.

„Také by si zasloužili zlatou medaili za to, jak naše hokejisty hnali za vítězstvím,“ míní.

A co O2 Arénu čeká nyní? „30. května přebíráme zpět halu. V úterý jsme zakryli led, vytahujeme tribuny, které byly zasunuté kvůli promopozicím, a z O2 areny se odstraňuje veškerý branding pořadatele. Další akce bude probíhat už 1. června, kdy tu vystoupí irská taneční formace Lord of the dance.