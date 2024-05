Oběti sexuálního násilí promluví. U soudu budou moct vypovídat, umožní to úpravy u dohody o vině a trestu

Chystaná změna u institutu dohody o vině a trestu v případě znásilnění by měla nově dávat prostor vypovídat i obětím násilných činů. Nynější úprava to dosud poškozeným neumožňovala, což experti hojně kritizovali. Naposledy se to řešilo ve známém případu zneužívání dívky otčímem, za kterou dostal muž podmínku.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit