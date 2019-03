ODS radí raper z kapely J.A.R. Do evropských voleb přetáhli Pirátům reklamního guru

PRAHA V klipu své kapely J.A.R. si Oto Klempíř zahrál člena volebního štábu politické strany. Teď se zapojil i do skutečné kampaně. Obratný textař přezdívaný Klempa dal tvůrčí schopnosti do služeb ODS, které pomáhá prorazit v kvapem se blížících eurovolbách. A stranou nezůstává ani jeho vztah k hudbě. S lídrem kandidátky Janem Zahradilem, který má rád tvrdý rock, rozjeli sérii předvolebních videí pod názvem Ostrej riff. K vidění jsou na Zahradilově Facebooku.

Klempíř se jako reklamní kreativec živí. U strany s modrým ptákem v erbu se kladně zapsal díky loňské úspěšné kampani na Praze 6. Tamnímu kandidátovi ODS Jakubu Stárkovi natáčel spoty a přišel s nápadem rozdávat lidem mouku, protože Stárek „nemele naprázdno“. Výsledkem bylo deset komunálních mandátů oproti šesti v předchozích volbách.



„Inspirace Prahou 6 tady byla,“ vysvětluje Zahradil, proč si člena funkové formace a jeho agenturu Safranada vybral i on. „Pan Klempíř a jeho tým jsou také velmi dobří v online kampani,“ doplnil europoslanec.

V Kiskových stopách

ODS ale spolupracuje i se slovenskou agenturou Komplot, která před pěti lety vynesla Andreje Kisku z pozice outsidera až do křesla prezidenta sousedního státu. Jejích služeb využila už před posledními sněmovními volbami. Bylo z toho druhé místo ve výsledném pořadí. Občanští demokraté předstihli třetí Piráty, lepší (i když výrazně) bylo jen ANO.

Jeho šéf Andrej Babiš razí heslo: „Vítězný tým se nemění.“ Vládní hnutí proto opět sází na schopnosti zkušeného politického marketéra Petra Topinky, který už nachystal předchozí úspěšné kampaně „babišovců“.

Před evropskými volbami nehodlá ANO šetřit. „Na kampaň jsme odsouhlasili výdaje 35 milionů korun,“ řekl LN Vladimír Vořechovský, PR manažer hnutí.

Babiš se navíc opět radí i s úspěšným americkým stratégem Alexanderem Braunem. Nositel prestižní ceny asociace politických poradců Spojených států dostal ANO před šesti lety z nuly až do sněmovny. Lídr ANO, věren své zásadě, s ním je proto v kontaktu stále. Z centrály hnutí chodí za oceán průzkumy, které Braun vyhodnocuje a radí, jak podle nich zacílit kampaň. Konzultace probíhají třeba přes Skype.

Piráti „Klempu“ ztratili

A co Piráti, kteří se s ODS dlouhodobě přetahují o pozici druhých na volební cílové pásce? Letošní kampaň bude mít o to větší „grády“, že Klempíř, který je dnes ve službách pravicových konzervativců, pracoval před dvěma lety na úspěšném tažení pirátského týmu do poslaneckých lavic. Podílel se na jejich klipu, v němž členové strany hráli a zpívali. Dokonce se tehdy netajil tím, že jim chce dát svůj hlas. Předtím přitom volil ODS.

Ted je vše jinak. Strana vedená Ivanem Bartošem letos spoléhá na Tomáše Mrkvičku. Ten má za sebou úspěšné působení v Ogilvy, v 90. letech pak byl krátce šéfem herního časopisu Score.

Piráti jsou silně proevropští. V kampani chtějí klást důraz na zachování svobod, které Češi mají díky členství v Evropské unii. Druhým tématem by měla být rovnost mezi občany různých evropských zemí.

„Lidé nechtějí být občany druhé kategorie. Chtějí cítit, že jsou stejní Evropané jako Němci nebo Francouzi,“ vysvětluje Mrkvička.

Další strany buď externí poradce přímo nevyužívají, nebo jejich jména před startem kampaně do eurovoleb ještě neodhalily. To je případ vládní ČSSD. „Poradce budeme teprve představovat příští týden,“ řekla LN mluvčí strany Barbora Kalátová.

Komunisté zase v předvolebním čase sázejí na vlastní zdroje. „Máme kolem sebe mnoho nadšenců, kteří nám pomáhají a vnášejí podněty ke kampani,“ popsala jednička kandidátky KSČM Kateřina Konečná. Obdobný přístup volí třeba i opoziční lidovci.