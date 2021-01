Omezené otevření bazénů a fitness je risk i šance, jak se vrátit k normálu. Zvládnout opatření neubude snadné

Praha Pro provozovatele fitness center nebude snadné organizačně zvládnout navrhovaná nová opatření systému PES, je to ale určitý způsob, jak se postupně vrátit k běžnému fungování. I provozovatelé bazénů musí nyní zvážit podmínky otevření. Někteří své bazény s podmínkou negativních testů na covid-19 pro návštěvníky otevřou, ale mnoho z nich se domnívá, že jim tento způsob fungování nepomůže, a navíc ztratí nárok na kompenzace

Provozovatelé fitness center se budou muset rozhodnout, zda se vydají cestou výrazného omezení kapacity, negativních testů na koronavirus u klientů, nebo zkusí kombinaci těchto možností. Fitness centra by podle prezidentky České komory fitness Jany Havrdové podle současných návrhů revize nařízení systému PES mohla fungovat už v nejpřísnějším pátém stupni.

Na sportovišti by ale mohli být maximálně dva lidé, v případě čtvrtého stupně by bylo povoleno sportovat najednou nejvýše šesti lidem. Pokud by provozovatelé chtěli využít možnosti limitu jednoho návštěvníka na 15 metrů čtverečních provozní plochy, klienti by se museli prokázat negativním testem na koronavirus, ne starším než 48 hodin.



Naopak provoz bazénů, wellness center nebo saun by vláda podle dostupných informací mohla povolit už ve čtvrtém stupni rizika v pětiškálovém protiepidemickém systému (PES). Platil by limit jednoho návštěvníka na 15 metrů čtverečních, lidé by se ale při vstupu museli prokázat negativním testem na koronavirus starým maximálně 48 hodin.

Podle viceprezidenta České unie cestovního ruchu (ČUCR) Martina Plachého by se tak naskytla šance některé provozy otevřít. A takové možnosti by využila například bazénová a wellness centra v lázních, která jsou schopna na místě zajistit antigenní testování, uvedl.



Další provozovatelé bazénů ale podle Plachého upozorňují, že na mnoha místech republiky jsou antigenní odběrová centra dostupná až třeba po týdenní čekací lhůtě. Někteří provozovatelé se také podle Plachého obávají, že testování klienty odradí. „Do toto vstupuje reálná obava, že umožněním takového hybridního provozu ztratí provozovatelé nárok na kompenzace, které se týkají jenom zavřených provozů. Jde především o příspěvek na mzdy Antivirus A Plus,“ dodal Plachý.

Aktualizaci opatření systému PES, která by měla začít platit od 1. února, na dnešním mimořádném jednání vláda z časových důvodů neprojednala. Vrátí se k ní podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) v pondělí. Premiér Andrej Babiš (ANO) později novinářům řekl, že debatě na vládě by mělo předcházet i projednání materiálu v radě pro zdravotní rizika. Kabinet by se tak podle něj mohl materiálem zabývat až na chystaném mimořádném jednání ve středu.



Vnitřní bazény, fitness centra nebo posilovny byly od 9. října do 10. ledna uzavřeny 79 dní. Kvůli špatné epidemiologické situaci jim ani nyní není provoz umožněn.