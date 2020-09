On-line: Pandemie koronaviru

Zákaz přítomnosti studentů na pražských vysokých školách platný od pondělí 21. září se podle nařízení hygieniků nevztahuje na zkoušení do 10 lidí, laboratorní, experimentální a uměleckou práci do 15 lidí a praktickou výuku. Možné jsou také individuální konzultace a návštěvy studoven a knihoven.

Zákaz přítomnosti studentů na pražských vysokých školách platný od pondělí 21. září se podle nařízení hygieniků nevztahuje na zkoušení do 10 lidí, laboratorní, experimentální a uměleckou práci do 15 lidí a praktickou výuku. Možné jsou také individuální konzultace a návštěvy studoven a knihoven.

Od pondělí budou v Praze povinné roušky na venkovních akcích nad 100 lidí. Vyplývá to z nařízení, které na webu zveřejnila Hygienická stanice Hlavního města Prahy. Výjimku budou mít děti do dvou let, lidé s poruchou intelektu, herci, hudebníci, moderátoři a sportovci při tréninku či zápase.

EU potvrdila, že koupí vakcínu proti covidu , kterou vyvíjejí farmaceutické firmy Sanofi a GSK. GSK na webu uvádí, že obě strany podepsaly předběžnou smlouvu o nákupu až 300 milionů dávek připravované vakcíny. Dneškem zároveň končí lhůta, v níž se mohou členové WHO zapojit do iniciativy COVAX. Jejím cílem je imunizace populace díky nákupu vakcín a jejich spravedlivé distribuci.

EU potvrdila, že koupí vakcínu proti covidu , kterou vyvíjejí farmaceutické firmy Sanofi a GSK. GSK na webu uvádí, že obě strany podepsaly předběžnou smlouvu o nákupu až 300 milionů dávek připravované vakcíny. Dneškem zároveň končí lhůta, v níž se mohou členové WHO zapojit do iniciativy COVAX. Jejím cílem je imunizace populace díky nákupu vakcín a jejich spravedlivé distribuci.

Zaměstnanci České pošty již roznesli všem téměř třem milionům lidí starších 60 let do schránek zásilky s rouškami . Dnes doručili na zbývající pětinu adres.

Zaměstnanci České pošty již roznesli všem téměř třem milionům lidí starších 60 let do schránek zásilky s rouškami . Dnes doručili na zbývající pětinu adres.

13:50