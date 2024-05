Zemřel Otakar Binar, autor originálního interiéru hotelu Ještěd

S informací přišel jako první Český rozhlas Dvojka. Následně ji potvrdil hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „Čest jeho památce,“ připsal k medailonku, který sdílel na Facebooku.

Otakar Binar se narodil 17. června 1931 v Jaroměři. Jeho rodiče původně žili v Liberci, ale v roce 1931 se přestěhovali za příbuznými do Jaroměře, protože se v předválečné době coby příslušníci české menšiny necítili v převážně německém městě v bezpečí. Později bydleli v Kuklenách u Hradce Králové. Po konci 2. světové války se rodina vrátila zpět do Liberce, kde Otakar Binar vstoupil do obnoveného Skauta, říká portál Regionální osobnosti Libereckého kraje.

V roce 1946 začal Binar studovat Střední průmyslovou školu stavební v Liberci. Ještě před maturitou se přihlásil na výtvarný obor na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Jeden z profesorů na talentových zkouškách ho ale přesvědčil o tom, že pro něj jako absolventa stavebního oboru bude vhodnější architektura. Od roku 1952 proto studoval v Ateliéru užité architektury profesora Josefa Gruse. Tématem jeho diplomové práce se stal návrh nového divadla v Liberci.

Po promoci v roce 1958 Binar nastoupil do Krajského projektového ústavu pro výstavbu měst a vesnic, kde pracoval deset let. V období let 1963-1969 byl členem Československého svazu architektů, v letech 1969-1971 pak Českého svazu architektů. V roce 1963 zpracoval návrh interiéru kina Máj v Doksech. Celkem dvacet let navrhoval architektonická řešení legendárních Libereckých výstavních trhů, které byly obnoveny v roce 1956.

Spolu se světoznámým architektem a nositelem Perretovy ceny Karlem Hubáčkem se stal zakládajícím členem projektově inženýrské organizace SIAL v Liberci. Až do roku 1973 se spolupodílel na projektu horského hotelu s vysílačem na Ještědu. Navrhl interiér budovy, která se později stala českou stavbou 20. století. Za tuto činnost obdržel v roce 2008 Poctu hejtmana Libereckého kraje, v roce 2022 pak Medaili města Liberce.

V období normalizace SIAL formálně zanikl. Jelikož Otakar Binar nesouhlasil s okupací sovětskými vojsky, nastaly pro něj problémy s komunistickým režimem, který mu omezil možnost tvorby. Binar proto začal pracovat v projektově inženýrské organizaci Stavoprojekt. Tam realizoval v roce 1986 projekt Domu kultury a kolonády v Teplicích.

Po sametové revoluci Otakar Binar spoluzaložil firmu SIAL architekti a inženýři Liberec. Od roku 1998 se věnoval soukromé praxi autorizovaného architekta a projektoval rodinné domy.