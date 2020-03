Karanténa v Česku přehledně. Jak se můžete pohybovat, nakupovat, relaxovat

PRAHA Úderem půlnoci z neděle na pondělí přitvrdila vláda opatření proti šíření koronaviru. V podstatě tak poslala celou zemi do karantény, omezen byl volný pohyb osob i provozování dalších služeb. Server Lidovky.cz pro své čtenáře připravil přehled toho, jak se nová opatření dotknou každodenního života.

Pohyb na veřejnosti

Podle nařízení vlády byste se ze svého bydliště měli vzdálit pouze v případě, že jedete do práce nebo z práce domů. Existují ale i další výjimky. Logicky mezi ně spadá obstarávání základních nákupů - potravin, léků, drogistického zboží či krmiva a dalších potřeb pro zvířata. Stejně tak můžete bez obav jet natankovat. Ve městech přestávají také platit modré zóny, takže s parkováním mít těžkou hlavu nemusíte.

Pokud jste obyvatel Prahy, nezapomeňte, že primátor Zdeněk Hřib zakázal od úterka cestovat pražskou hromadnou dopravou bez zakrytých úst či nosu. Posloužit k tomu nemusí jen rouška, ale také šála či šátek.

„Rozhodně to neznamená žádný zákaz vycházení nebo domácí vězení,“ prohlásil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Jedná se podle něj o snahu maximálně omezit mezilidský kontakt, což je rada, kterou prý Česku dávají odborníci ze zemí, kde se podařilo šíření viru zastavit či výrazně omezit.



Na nákupy můžete vyrazit také pokud je obstaráváte pro svou rodinu či blízké, které v neodkladných případech lze také navštívit, například pokud tím zajišťujete péči o děti. Stejně tak je možné vyrazit na cestu, pokud dobrovolně pomáháte nebo poskytujete takzvanou „sousedskou výpomoc“.

Platí i nadále, že lze navštěvovat zdravotnická zařízení, instituce zajišťující sociální péči či zvěrolékaře, to vše i s nutným doprovodem. Ve stejném režimu je povolené chodit vyřizovat nezbytné úřední úkony. Ty si ale raději vyřiďte co nejdříve, pokud je to možné. Do týdne totiž musí orgány státní moci přejít do nouzového režimu a omezit úřední hodiny. Povoleny jsou rovněž cesty na pohřby.

Vycházky

Být doma zavření ve volném čase ve sto procentech času nemusíte. Stále máte možnost projít se parkem či lesem. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) zdůraznil, že policisté nikoho po ulicích honit nebudou. Ale jako v případě všech opatření apeloval na zdravý rozum a prosil občany, aby udržovali odstup a měli na paměti, že situace v zemi je skutečně vážná.



Nákupy a služby

Během nakupování v obchodech, které mají stále otevřeno, se chovejte podle nařízení vlády a dodržujte alespoň dvoumetrový odstup, což ostatně platí i během veškerého pobytu na veřejném prostranství. Preferovat byste měli bezkontaktní platby kartou. Nadále fungují také využívat služeb společností, které umožňují odběr zásilek a objednaného zboží.



Vláda zakázala provoz ubytovacích zařízení, což se netýká specifických případů ubytoven u lázeňských a školních zařízení. Končí provoz také u samoobslužných prádelen a čistíren. V obchodech se stavebninami a podobnými potřebami (Obi, Bauhaus a další) vláda zakázala nakupovat veřejnosti. Živnostníci a podnikatelé, kteří toto zboží potřebují k výkonu práce, tam mohou nakupovat i nadále. Zastaven byl pro veřejnost provoz také všech vnitřních a venkovních sportovišť.

Restaurace zůstavají v předchozím režimu a jídlo mohou vydávat „okénkovým způsobem“. Některé restaurace to podle ministra průmyslu a dopravy Karla Havlíčka (ANO) řeší tak, že si do dveří postaví pultík a prodávají přes něj. U takových provozen se pak prý ale například shlukují lidé na pivo, což je chování, které je podle vládních činitelů nevhodné a dle Havlíčkových slov tomu může například policie zabránit.

Nově vláda zakázala provoz taxislužeb s výjimkou těch rozvážejících jídlo a těch, u nichž řídí lidé s osvědčením taxikáře. Končí tak dočasně sdílená přeprava služeb Bolt či Uber. Zakazuje se také provoz autoškol.

Fungovat budou dále všechny možné typy opraven automobilů včetně odtahů. Prodávat se dále mohou zahrádkářské potřeby včetně osiva. V provozu zůstávají také lázně poskytující čistě lázeňské služby, které jsou alespoň z části proplácené státem. Dále pokračují všechny druhy stavebních prací.

Omezení čeká také všechny prodejce nebaleného pečiva. Ti musí nově zajistit, aby se kolem něj neshlukovali lidé a zároveň aby na místě byly k dispozici hygienické pomůcky. Zakázán je nově také prodej v obchodech s elektrem, což se netýká drobné elektroniky prodávané jako doplňkové zboží v supermarketech.

Fungování úřadů

Úřady omezí nově kontakt s veřejností. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) by měli občané dát přednost pouze elektronickou komunikaci. Pokud se ale rozhodnete za úředníky vyrazit osobně, mějte na paměti, že úřední hodiny pro veřejnost byly silně zkráceny. Znamená to, že nyní budou fungovat pouze v pondělí a ve středu mezi 8:00 a 11:00.

Finančí správa taktéž zřídila informační linku, která je v průběhu celého pracovního dne k službě. K dizpozici je na čísle 224 041 111.

Výběr hlavních informací o takzvaném krizovém zákonu, podle kterého mimo jiné vláda postupuje při řešení současné koronavirové nákazy:

Zákon č. 240/2000 Sb. , o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) je účinný od 1. ledna 2001.

, o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) je účinný od 1. ledna 2001. Stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace a při jejich řešení. Udává také odpovědnost za porušení těchto povinností. Tyto situace nesouvisejí se zajišťováním obrany Česka před vnějším napadením.

Zákon pracuje s pojmy jako krizové řízení (souhrn řídících činností zaměřených na analýzu rizik), krizová situace nebo krizové opatření.

K orgánům krizového řízení patří vláda, ministerstva (vnitra, zdravotnictví, dopravy a průmyslu a obchodu) a jiné ústřední správní úřady, Česká národní banka, orgány kraje a obce. Tyto orgány jsou také oprávněny kontrolovat dodržování zákona.

Vláda mimo jiné ukládá úkoly ostatním orgánům krizového řízení, řídí a kontroluje jejich činnost. Zřizuje také Ústřední krizový štáb jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací.

Za nouzového stavu či za stavu ohrožení státu lze například omezit svobodu pohybu a pobytu v prostoru ohroženém krizovou situací, lze také omezit právo se shromažďovat nebo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala či znemožňovala prováděná opatření.

v prostoru ohroženém krizovou situací, lze také která by ohrožovala či znemožňovala prováděná opatření. Vláda je také oprávněna přijmout opatření k ochraně státních hranic, nařídit nasazení vojáků a jednotek požární ochrany k provádění krizových opatření, nařídit přednostní zásobování nebo omezit vstup na území ČR osobám, které nejsou občany země.

Také ministerstva a další úřady státní správy nebo samosprávy, případně i další instituce nebo firmy si zřizují krizové štáby, které mají zajistit spolupráci různých složek při řešení krizových stavů.

Zaměstnání

„Našim cílem je, aby lidé chodili do práce,“ zopakoval na včerejší noční tiskové konferenci premiér Andrej Babiš (ANO), vyzval ale zaměstnavatele, aby uplatnili co nejvíce možností nechat své zaměstnance pracovat z domova, případně aby podpořili nároky na placené volno či dovolenou. Pokud ale nepracujete v jednom z odvětví, kterých se dotkla regulace provozu, do práce jezdit můžete v běžném módu, pokud se váš zaměstnavatel nerozhodl jinak. Zaměstnavatelé by podle Babiše měli omezit výkon těch prací, které nejsou pro chod jejich firem nezbytné.

Kdo vás může kontrolovat

Kontroly dodržování nebudou podle Hamáčka nikterak drakonické, přesto ale policejní sbory dostanou posilu. Pomáhat se zvládáním nouzového stavu jim nově budou čtyři stovky celníků a přes dva tisíce příslušníků Armády České republiky.

Mám příznaky

Příznaky nákazy koronavirem jsou velmi podobné jako u chřipky, která je v tomto období roku také velmi rozšířená. Není proto nutné panikařit, pokud se u vás některé příznaky vyskytnou. Pro koronavirus jsou je to typicky zvýšená teplota, dušnost a suchý kašel. K tomu se přidává ještě bolest svalů i celková únava.

Doporučujeme také sledovat stránky ministerstva zdravotnictví. Souhrny k nákaze COVID-19 můžete najít v odkazech ZDE a ZDE.

Pokud na sobě tyto příznaky pozorujete, zůstaňte doma a na maximum omezte kontakt s ostatními lidmi. Kontaktujte určitě svého praktického lékaře, který už je pro tyto případy instruován. Zkontaktovat pro radu můžete také celostátní bezplatnou infolinku 1212. V těchto dnech může docházet k jejímu občasnému přetížení, takže udržte klidnou hlavu a zkoušejte se dovolat dál.

Alternativou je třetice infolinek Státního zdravotního ústavu, a to na číslech +420 724 810 106 a +420 725 191 367 a +420 725 191 370. Obrátit se můžete také na svou krajskou hygienickou stanici - každá má na svých stránákách kontaktní údaje. V zájmu bezpečí vlastního i vašich spoluobčanů se zbytečně nevydávajte za lékařem, který o vaší návštěvě neví.

Daňové a jiné úřední úlevy

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) oznámila několik opatření, která by měla pomoci zmírnit ekonomický šok způsobený koronavirovou krizí. „Prominu veškeré pokuty za pozdní podání daňového hlášení, prominu plošně veškeré poplatky spojené s žádostmi o posečkání či prominutí, prominu zpoždění při podávání kontrolního hlášení,“ oznámila ministryně.

Pro daňového poplatníka, ať už fyzické osoby (živostníci a další) nebo právnické osoby (firmy a další), to v praxi znamená, že mohou bez hrozby jakékoliv sankce přiznání podat až za více než tři měsíce, nejpozději ale do 1. července. Finanční správa podle Schillerová bude také maximálně vstřícná a velkorysá pokud půjde promíjení úroků na daních pro ty, kteří nemají s plněním svých povinností předchozí problémy. Těm bude správa podle ministryně promíjet doplatky až do výše sta procent.



Ani koronavirus ale nezastaví nasazení třetí a čtvrté vlny EET, která podle Schillerové už nejde z právního hlediska odložit. Týká se především řemeslníků, ale také všech výrobců, dopravců, lékařů, kartářek, autoservisů, právníků, účetních, stánkových prodejců a dalších. Týká-li se právě vás poslední vlna EET a kvůli současnému stavu máte obavy, že se nestihnete patřičně vybavit, panikařit nemusíte. Podle Schillerové bude první tři měsíce, tj. do srpna, fungovat jakési toleranční období, během které vám nikdo neuloží žádné sankce a kontrola bude mít spíše poradní funkci.

Pokud máte také v této době splatnost daňových záloh, můžete podle Schillerové požádat finanční správu o jejich prominutí. Garantovala totiž, že v 98 procentech případů jí bude vyhověno. Naopak budete-li žádat o vrácení přeplatku, daňové přiznání máte podat standardně. Finanční správa by vám měla přeplatek poslat nejpozději do třiceti dnů, podle Schillerové ale spíš dříve.