Blažek půjde na kobereček k šéfům koalice. Má vysvětlit hospodu s Nejedlým

Za chybu Fiala považuje to, že Blažek ihned nevyhodnotil všechny politické souvislosti, problémy kolem osoby Nejedlého, a neodešel. „Stalo se a myslím si, že si jak koaliční partneři, tak veřejnost oprávněně žádají, aby věc byla vysvětlena,“ uvedl premiér. Dodal, že sám při reakci na kauzu jednal rychle, jasně a srozumitelně.

Ministr Blažek v pondělí rozeslal novinářům vyjádření, kde se mimo jiné za setkání omlouvá. „Chci se omluvit všem, kterých se dotkla zpráva o mém soukromém setkání s Martinem Nejedlým. Ačkoli setkání bylo náhodné a nejednalo se o žádnou předem plánovanou pracovní schůzku, chápu, jaký dojem její zveřejnění vyvolalo v řadách široké veřejnosti,“ stojí ve vyjádření ministra.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek a lobbista Martin Nejedlý. | foto: koláž iDNES.cz

V něm také uznává, že setrvání v restauraci za přítomnosti Martina Nejedlého bylo nevhodné. „Chci občany České republiky a zejména voliče vládních stran ujistit, že moje prozápadní a prodemokratická orientace je integrální součástí všech mých politických i soukromých aktivit,“ pokračoval Blažek a dodal:

„V politice nejde vždy jen o fakta, ale i o symboly. A bylo mou politickou chybou, že právě toto jsem nedocenil. Mrzí mne to. Ještě jednou se omlouvám každému, koho se mé jednání dotklo.“

Vysvětlení požadují po Blažkovi i někteří občanští demokraté. Mluvčí ODS Jakub Skyva v pondělí sdělil, že jednání výkonné rady, tedy širšího vedení občanských demokratů, svoláno v současné době není.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek se dle svého vyjádření náhodou minulou středu v restauraci setkal s lobbistou Nejedlým. „Vzhledem k nevídané bouřce, v jejímž průběhu nebylo možné restauraci opustit, jsem si přisedl k jejich stolu,“ hájil se po náhodném setkání Blažek.

Měl by Pavel Blažek odstoupit z pozice ministra spravedlnosti kvůli svému setkání s Martinem Nejedlým? Ano 1183 Ne 166

Chci předejít konspirativním smyšlenkám

„Včera (ve středu pozn. red.) jsem se ve večerních hodinách bez předchozí domluvy nacházel poblíž mého pražského bydliště ve stejné restauraci jako Martin Nejedlý s rodinou a jeho známými, které jsem neznal,“ napsal Blažek na sociální síti.

K tomu doplnil, že vzhledem k nevídané bouřce, v jejímž průběhu nebylo možné restauraci opustit, si přisedl k jeho stolu. „Po čase se objevili redaktoři Seznam Zpráv a snažili se zjišťovat, co dělám v jedné restauraci s panem Nejedlým. Bylo to tak, jak popisuji,“ pokračoval Blažek ve své obhajobě.

Ministr celý příspěvek uzavřel slovy, že chce předejít jakýmkoliv konspirativním smyšlenkám. „Žádná konspirace se na veřejném místě za přítomnosti desítek ostatních hostů restaurace skutečně nekonala,“ dodal Blažek.

Pavel Blažek @blazek_p Včera jsem se ve večerních hodinách bez předchozí domluvy nacházel poblíž mého pražského bydliště ve stejné restauraci jako Martin Nejedlý s rodinou a jeho známými, které jsem neznal.



Vzhledem k nevídané bouřce, v jejímž průběhu nebylo možné restauraci opustit, jsem si přisedl k… https://t.co/MtkHcbILia oblíbit odpovědět

Podle serveru Seznam Zprávy však u stolu po boku Nejedlého strávil pět hodin. Oba pak odcházeli těsně před zavírací dobou. Blažek do jiného podniku, Nejedlý po chvíli nasedl do svého černého mercedesu a odjel.

Prozradit, o čem spolu celou tu dobu mluvili, ale ministr podle Seznam Zpráv nechtěl. „O všem možném,“ odvětil. „Pořád je co si vykládat,“ neupřesnil obsah konverzací ministr.

Čas neměřil

Redakce iDNES.cz v minulém týdnu oslovila i samotného Nejedlého. Ten opět zdůraznil, že schůzka byla opravdu náhodná. „Promiňte, ale připadá mi to trochu... hledat něco v tom, kde sedím s ženou, se svými dětmi a přáteli...Opravdu to krupobití a bouřka byla děsivá, což znamená, že někdo vejde dovnitř a já mám říct: ‚Prosím, nesedej si za mnou, protože jsi ministr a já jsem Martin Nejedlý.‘ To žijeme v takové době?“ reagoval.

Ohledně doby, kterou spolu u stolu strávili, Nejedlý reagoval slovy, že čas neměřil. „Vím, že má žena a děti odcházely. Do kolika jsme tam seděli, to nevím. Vím, že dvě třetiny z toho jsme opravdu měli starost, protože bouřka byla opravdu velká. Neumím říct, jak dlouho jsem tam seděl. Věřím tomu, že jsou dny, kdy se nesedí 10 minut v restauraci,“ pokračoval.

Lidé se podle něj u stolu baví o tom, co přináší život a jaké jsou prázdniny. „S tím, že se známe relativně velmi dlouze, opravdu dlouze, dlouho jsme i spolu sportovali a hráli volejbal. Věřte mi, že za 40 let máme společný okruh známých i z dob sportu, takže si najdeme témata, stejně jako vy, když půjdete s kamarádkou,“ uvedl dále Nejedlý.

Současně zdůraznil, že se s ministrem rozhodně nebavil o politice. „Rozhodně už nejsem poradce pana prezidenta (exprezidenta Miloše Zemana pozn. red.), rozhodně už nemohu nic ovlivňovat. Hledám odpověď sám pro sebe, jak se příště zachovám. Mně je to jedno, mně je líto, že teď ministr spravedlnosti musí hledat odpovědi na to, že si sedl vedle Martina Nejedlého. To je nějaká divná doba,“ dodal pro iDNES.cz.