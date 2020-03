Pivní kola se přesunula z centra Prahy do ulic Karlína. Radnice chystá okamžitý zákaz

Praha Od prvního března platí zákaz pivních kol v širším centru Prahy. Jejich provozovatelé se ale nevzdávají - provoz pouze přesunuli do jiných částí Prahy. Jednou z nich je i Karlín, jehož občané si poslední týden stěžují na hlučné turisty, které ani chladné počasí neodradilo od ježdění na pojízdných pivních barech. Radnice se rozhodla situaci razantně vyřešit.

V centru Prahy se už pivní kola neprojedou. Magistrát zakázal vjezd vozům širším než 1,2 metru do zón, kam nesmí auta těžší než 6 tun - to znamená, že vozy nesmí jezdit do většiny centra Prahy od Bubenče po Braník. Jenže podobně jako dvoukolová vozítka segwaye i pivní kola jejich provozovatelé jen přesunuli do jiné části Prahy. Jelikož Žižkov a Vinohrady jsou kvůli kopcovitému terénu pro jízdu nevhodné, volba padla na Prahu 8, zejména čtvrť Karlín.



Místní tak nyní poznávají to, co dříve zažívali obyvatelé centra téměř denně. Na šlapacích vozech, širokých jako běžná dodávka, sedí 10 až 15 turistů, kteří pomalým tempem projíždí ulicemi a popíjí pivo. Jízdu si často zpestřují zpěvem, křikem či hlasitou hudbou. Na pijáky přitom na rozdíl od normálních cyklistů neplatí žádné omezení konzumace alkoholu, což vedlo některé provozovatele k zavedení pravidla „you puke, you out,” tedy pozvracíš se - jdeš ven.

Od začátku měsíce tak lze na sociálních sítích najít příspěvky nespokojených obyvatel Karlína, publikující fotky a videa s turisty na pivních vozech. „U Fora Karlín je víc jak půl tuctu beer biků. Zřejmě se chystají všichni na svou poslední cestu,” napsal jeden z uživatelů Twitteru. Vozy, zpomalující dopravu a rušící kolemjdoucí, se objevují po celém Karlíně i v okolí Invalidovny.

Mluvčí Prahy 8 Martin Šalek pro server Lidovky.cz uvedl, že městská část problém registruje a pracuje na okamžitém zákazu pivních kol. „Beerbiky v Karlíně nehodláme tolerovat. Proto jsme okamžitě ve spolupráci s odborem dopravy začali pracovat na dopravním značení, které tyto cyklopivnice zakáže,” komentoval situaci starosta Ondřej Gros.



Předseda komise pro dopravu Martin Jedlička doplnil, že značení bylo v rekordně krátké době projednáno s dopravní policií a v nejbližších dnech budou osazeny dopravní značky, omezující kola na šířku 1,2 metru. Podle mluvčího se představitelé Prahy 8 již minulý rok snažili, aby byla tato část zahrnuta ke zbytku centra, což ale Magistrát odmítl.

Dostat pivní kola ze samotného centra trvalo vedení města poměrně dlouho. Nejprve byl jejich provoz omezen v Letenských sadech v roce 2018, v srpnu následujícího roku pak měly být zakázány v celém centru. Proti tomu ale podala námitku firma, která dodávala do pivních kol pivo, což nařízení posunulo až na 1. březen 2020. Nyní zákaz vjezdu pivních kol značí upřesňující tabulky na již zavedených dopravních značkách.

Zákaz „beer bikes” provozovatelé obchází i jinými způsoby, než přesouváním do jiných částí města. Reportér Janek Rubeš si všiml pivních autobusů, které nabízí projížďky Prahou s litry piva a striptérkou, na Vltavě se zase objevily pivní šlapací lodě, fungující na stejném principu jako jejich suchozemská varianta.