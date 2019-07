Centrum Prahy ‚okupují‘ koloběžkáři a pivní kola, městská policie se ale zaměří na cyklostezky

PRAHA Nošení přilby, reflexní odrazky či respektování chodců. Ti, kdo přes léto šlápnou v hlavním městě do pedálů, musejí počítat s tím, že na ně bude upřena větší pozornost než obvykle. Pražští strážníci o prázdninách obsadili vybrané cyklostezky. Na nich dohlížejí, jak jezdci dodržují povinnosti spojené s pohybem na kole.

„Účelem akce je informovat širší veřejnost o tom, jak se správně chovat na pozemní komunikaci, kdo je cyklista, kdo chodec. Jak se má cyklista pohybovat – jde vlastně o řidiče nemotorového vozidla, měl by tedy jezdit po správné straně,“ přiblížila LN mluvčí městské policie Irena Seifertová s tím, že jde o preventivní akci.

Strážníci podle ní chtějí upozorňovat i na nutnou vzájemnou toleranci mezi cyklisty a chodci. Uživatelé bicyklů totiž nejsou jediní, kdo stezky využívá. „Zároveň chceme informovat o povinné výbavě. Ne každý cyklista ví, co přesně do ní patří. Třeba, že k povinné výbavě osoby do 18 let patří helma, a to dokonce i na koloběžce,“ uvedla Seifertová.

První akce se uskutečnila minulé úterý na cyklostezce A23, jež spojuje Petrovice, Horní Měcholupy a Hostivař. Uniformovaní muži narazili na nedostatky v povinné výbavě u 23 cyklistů; pochybili především tím, že jejich kola nedisponovala odrazkami. Zastavili rovněž čtyři nezletilé koloběžkáře bez ochranné přilby.

Kontroly by měly v létě probíhat každé úterý a čtvrtek i na dalších místech cyklostezky A2 propojující podél Vltavy sever a jih Prahy: u zdymadel v ulici Vltavanů, na pomezí ulic Povltavská/Vodácká a v ulici U Kempinku. Strážníci by tam měli hlídkovat od deseti do osmnácti hodin.

Nutno ovšem podotknout, že jezdci na cyklostezkách nejsou hlavním problémem, jenž metropoli v této oblasti svírá. Prahou denně křižují stovky až tisíce uživatelů sdílených bicyklů a koloběžek, kteří porušují pravidla pro jízdu na těchto prostředcích – nenosí přilby, proplétají se mezi davy lidí na chodnících či parkují na místech, kde by neměli.

Dalším městským neduhem jsou takzvaná pivní kola neboli vozidla s řidičem poháněná skupinkou šlapajících lidí, kteří zároveň popíjejí pivo. Ač jsou bezmála dva metry široká a pohybují se po silnicích, nemají motor, a tak jsou zákonem vnímána stejně jako jízdní kola nebo koloběžky. Jejich stinnou stránkou je vedle mnohdy opilých cestujících také skutečnost, že pomalou jízdou brzdí auta i tramvaje a jsou nebezpečná pro chodce. Z toho důvodu se pivní kola již nemohou pohybovat po Letné, během léta by se jejich zákaz měl pomocí značek rozšířit na centrum metropole.

Podle Seifertové se pražští strážníci zaměřují v rámci své běžné služby i na tyto záležitosti. Jen za prvních šest měsíců letošního roku prý řešili v hlavním městě 1760 cyklistických přestupků.