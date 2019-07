Každý čtvrtý cyklista, který bourá, je opilý. Problém přichází už s malým pivem

PRAHA Bezohlednost, nepoužívání ochranné přilby a zejména konzumace alkoholu. Stále více cyklistů v Česku nedodržuje základní pravidla pro jízdu na kole. Ukazuje to rostoucí počet dopravních nehod těchto účastníků silničního provozu. Zatímco v roce 2017 se stalo 3790 havárií s účastí cyklistů, loni jich bylo již 4281, což znamenalo bezmála třináctiprocentní nárůst.

V důsledku nehody na bicyklu zahynulo v předchozím roce 38 lidí, což je sice historicky nejméně (v roce 2017 jich zemřelo 44), výrazně se ovšem zvýšilo množství vážných zranění, a to z 353 na 396 případů. Téměř u dvou třetin loňských nehod byli navíc cyklisté označeni za jejich viníky.

Horší než chodci i řidiči aut

Alarmující je zejména skutečnost, že jezdci často neváhají usednout na kolo v podroušeném stavu. V roce 2018 způsobili pod vlivem alkoholu a návykových látek 784 havárií, tedy 29 procent všech nehod, které zavinili.

„U cyklistů je podíl nehod zaviněných pod vlivem alkoholu jednoznačně nejvyšší ze všech skupin účastníků silničního provozu,“ řekl LN Roman Budský z expertní Platformy Vize 0 s tím, že například u chodců jde o jedenáct procent a u řidičů aut o čtyři. „Zároveň to není trend jednoho roku, ale dlouhodobá záležitost,“ dodal Budský.

Náhled do policejních statistik za úvodních pět měsíců letošního roku poskytuje totožný obrázek. „Ze 722 nehod zaviněných cyklistou jich 185 způsobili ti, kteří byli pod vlivem alkoholu. To znamená, že každý čtvrtý cyklista, který zavinil nehodu, řídil pod vlivem alkoholu,“ přiblížil Jan Straka, vrchní komisař dopravní policie.

Jen pro představu: když řidič automobilu vypije tři piva, a napumpuje tak do svého těla zhruba 0,8 promile alkoholu, zvýší pravděpodobnost, že za volantem způsobí nehodu, pětinásobně. U cyklisty je však v takovém případě podle expertů riziko větší až dvacetkrát.

„Už při nízké hladině 0,2 promile, která odpovídá malému pivu, je možnost havárie šestkrát vyšší,“ upozornil dopravní odborník Roman Budský.

Důvody, proč cyklisté společně s chodci patří mezi nejohroženější účastníky silničního provozu, jsou prosté: kolo má za všech vozidel nejdelší brzdnou dráhu. Jezdci zároveň nejsou nijak chráněni, neobklopuje je karoserie jako třeba v autě.

Čeští cyklisté.

Když si navíc přihnou, reagují pomaleji, mají problém s udržením rovnováhy, více riskují, a tak se chovají nebezpečněji. Málokdo přitom ví, že za jízdu v opilosti hrozí pokuta až 50 tisíc korun.

Bezpečná hladina? Jedině nula promile

Zatímco celá Evropa hledá řešení, jak cyklisty odradit od pití alkoholu, v Česku – zejména ze strany části senátorů – se objevuje názor, že by jim mohlo být tolerováno až 0,5 promile. A to navzdory Národní strategii bezpečnosti silničního provozu či stanoviskům Světové zdravotnické organizace (WHO) a Evropské komise.

Ta říkají, že jedinou akceptovatelnou hladinou alkoholu v krvi nejen při jízdě na bicyklu je nula. „V bezpečnosti dopravy máme problémů dost. Ve srovnání s EU jsou české silnice nadprůměrně nebezpečné, tak proč to ještě zhoršovat tolerancí alkoholu?“ poznamenal Budský.

Helma snižuje riziko

Užívání alkoholu ale není jedinou příčinou, která stojí za vážnými nehodami cyklistů. Hojně je způsobuje nepozornost, přeceňování vlastních jezdeckých schopností a především nepoužívání přilby. V loňském roce ji neměli čtyři z pěti usmrcených cyklistů.

Nabádat k nošení cyklistické přilby se vyplatí.

Kvalitní helma přitom dokáže zabránit 85 procentům úrazů hlavy a 88 procentům poškození mozku. Výzkumný projekt prováděný v letech 1995 až 2013 dokonce zjistil, že 37 procent jezdců na kole by dopravní nehodu přežilo, pokud by měli nasazenou přilbu.

Ve vyšších číslech ve všech ohledech se odráží rostoucí popularita cyklistiky. Počet vyznavačů této aktivity každoročně stoupá. Častěji provozovaným sportem u nás je pouze fotbal.

Svědčí o tom ostatně i obrázky z velkých tuzemských měst, jež zaplavily sdílené bicykly a koloběžky. Stinnou stránkou této služby je, že mnozí její uživatelé se neřídí pokyny provozovatelů ani pravidly silničního provozu, a tak místo v cíli končí mnohdy kvůli své bezohledné jízdě v problémech.