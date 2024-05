Přes Česko přecházejí bouřky. Zaměstnaly hasiče, v Brně měli desítky výjezdů

Přes Česko se ženou bouřky, přeháňky i prudký déšť se již objevují na většině území republiky. Bouřky zatím postupují velmi pomalu k západu, podle předpovědi meteorologů budou silné a polevit by měly až k večeru.

Vydatný déšť dnes ráno zatopil silnici v brněnské Jedovnické ulici. Několik desítek metrů dlouhou lagunu asi 2,5 hodiny odčerpávali hasiči. Vyjížděli i na jiná místa, evidují zatím zhruba dvanáct událostí, řekl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Lagunu se před polednem podařilo vyčerpat, zásah tím skončil.

Jedovnická ulice mezi Líšní a Vinohrady kolem areálu Zetoru bývá při vydatném dešti zatopená. Hasiči tam takto vyjížděli loni, předloni, v červenci 2019 tam museli v jednom dni dokonce dvakrát krátce po sobě.

HZS Jihomoravského kraje @hzsjhm Jako vždy, když hodně prší, zasahujeme i nyní na ulici Jedovnická v Brně, kde vznikla vodní laguna. Provoz je zastaven. V souvislosti s vydatným deštěm řešíme v Brně momentálně 4 události. oblíbit odpovědět

V souvislosti s vydatným deštěm hasiči zasahovali například i v jednom z obchodů na Vinohradech, nebo u tenisových kurtů v lužáneckém parku. Událost v souvislosti s deštěm měli nahlášenou i v ulici Dukelská. V Brně šlo o desítky událostí. Jednu další hasiči evidují ve Slavkově u Brna, jednu v Břeclavi, kde odstraňovali spadlý strom.

„Vzhledem k nasycení půdy mohou zejména na západě a jihozápadě území i nižší srážkové úhrny způsobit rychlé vzestupy malých toků a lokální zatopení,“ varoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Upravil také původní výstrahu, bouřky ve všech krajích nově hrozí pouze do pátečních 19 hodin.

Také o víkendu bude pokračovat deštivé počasí. Meteorologové upravili výstrahu, v sobotu varují před nebezpečím silných bouřek, které budou doprovázené přívalovými srážkami. Spadnout v nich může 30 milimetrů, v opakovaných bouřkách může napršet i kolem 50 milimetrů srážek. Bouřky meteorologové očekávají i v neděli.

„Ojediněle se v bouřkách mohou vyskytnout menší kroupy většinou do dvou centimetrů, a to s větší pravděpodobnosti v sobotu. V sobotu se také mohou vyskytnout nárazy větru kolem 20 m/s (kolem 70 km/h),“ uvedl ČHMÚ. Hrozí lokální záplavy a rychlé vzestupy hladin menších toků především na jihozápadě a západě území. Výstraha pro sobotu bude platit od 11:00 do 21:00.

Meteorologové upozorňují na možnost škod způsobených větrem, zejména v důsledku lámání větví stromů. Nebezpečí mohou představovat i menší kroupy a blesky, a to jak v pátek, tak po celý víkend.