Tlaková níže přinese mírné ochlazení. O víkendu bude oblačno, přijdou i bouřky

Silný vítr a nebezpečí vzniku požáru na vybraných místech v Česku hrozí ještě ve čtvrtek, výstrahy platí do večera. V pátek se kvůli tlakové níži mírně ochladí, víkend budou provázet teploty maximálně do 22 stupňů Celsia a převážně oblačno. Místy bude pršet a vyskytnou se i bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).