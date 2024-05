Boj o Rafáh bude řež se spoustou nevinných obětí. Do akce se dostanou i ženy, říká exšéf civilní rozvědky Mlejnek

Sledujte nový podcast Lidovek Perimetry Sny o „konci dějin“ se nenaplnily, v Evropě zuří otevřený konflikt. Ale existují i méně viditelné hrozby. Chcete mít o nich přehled? Poslouchejte nový podcast Lidovek Perimetry, provedeme vás výbušnými tématy dnešního světa. Perimetry můžete sledovat nebo poslouchat také na: Spotify

„Nejhorší je boj ve městech. To není jako na otevřeném bojišti. Bojovníci Hamásu jsou tím, že mají vytvořený systém tunelů, neuvěřitelně schopní rychle přemisťovat jednotky, útočit i ze zálohy na postupující jednotky Izraele a jsou schopní se samozřejmě zásobovat a tak dále,“ vysvětluje v podcastu Mlejnek. Přinášíme malou textovou ochutnávku, celý rozhovor si přehrajete ve videu výše.

Lidovky.cz: Dokážete popsat, v čem jsou úskalí boje ve městě právě pro Izraelce?

Jednak v tom, že Hamás využívá své vlastní obyvatelstvo jako štít. Žádná západní armáda ani armáda Izraele nezabíjí civilisty, na rozdíl třeba od Rusů, kteří bombardují města. Izraelci by mohli udělat nálety letadly. Zničit to město a vyhladit ho. Ale kvůli těm tunelům to neudělají. I kvůli etice boje je to prostě nemyslitelné. Nehledě na to, pokud by se to udělalo třeba při zásahu v Rafáhu, Izrael ztratí mezinárodní podporu. Tím pádem je to i politické téma a nemůžete zabíjet nevinné lidi. Z tohoto pohledu je tento boj pro vojáka demokratického státu daleko složitější než boj třeba Rusů, kteří ostřelují nemocnice naprosto běžně.

Lidovky.cz: Vzhledem k tunelům i k velkému množství bojovníků, jak vypadá postup takovým prostředím? Když jste sloužil na Balkáně v různých misích, je k čemu to připodobnit?

Problém je třeba v tom, že nemůžete rozvinout větší jednotku, jako je třeba četa. Prakticky to vypadá tak, že v normálním boji, třeba na otevřené planině, se jednotky rozvinou, vědí, kde jsou tanky nebo „bévépéčka“, a vojáci jdou za nimi. Ve městech je to složitější, tam jde za tankem či BVP maximálně četa, což je 30 lidí. Je to složitější i kvůli jiným překážkám, můžou tam být snajpři a ve městech se dnes útočí i drony. Boj je tam daleko krvavější. Jako Stalingrad třeba.

Lidovky.cz: Hádám, že jsou ale Izraelci vycvičení na boj ve městech. Pomáhá jim tam víc technika jako drony?

Samozřejmě, že se na boj ve městech specializují, protože oni z geopolitického hlediska budou válčit ve městech. Ve většině případů, pokud to nebude na Sinaji. Celý boj je ale hlavně o vycvičenosti vojáků – přípravě vojáků a vojaček, protože musí sloužit i ženy. Povinná služba je tři roky pro muže a dva roky pro ženy.

Lidovky.cz: Nasazují ženy ve velkém?

Ano i v bojích jako je tento nasazují bojové jednotky, kde jsou ženy. Je to naprosto běžné. Každý je tvrdý a prakticky jim jde o přežití jejich národa jako takového. Takže bojuje každý, kdo má ruce a nohy, umí střílet a umí se takticky pohybovat.

Lidovky.cz: Co přesně se musí naučit pro postup městem s překážkami, odstřelovači, s tankem před sebou?

Musí se hlavně naučit kooperovat se svým týmem, aby se nepostříleli. To je základ. Musíte postupovat tak, abyste byli schopni se krýt vzájemně. Například potřebujete přeběhnout ulici. Jednotka se potřebuje dostat z bodu A do bodu B, musí probíhat třeba krycí palba. Cvičíte koordinaci v rámci jednotky. Kdo kde má stát, kdo kde má být. A samozřejmě cvičíte likvidaci nepřítele v přímém ohrožení.

Lidovky.cz: Čeho chce nyní izraelská armáda dosáhnout? Kam boje směřují?

Podle posledních informací Izraelci říkají, že v Rafáhu je vedení Hamásu a jedna brigáda vojáků. Zbylých devět již Izraelci zlikvidovali. Otázkou ale je, jestli už nejsou pryč. Jde tedy o naplnění politického cíle, který armádě dala vláda, což je likvidace Hamásu jako síly. Ten nebyl dosažen.

Lidovky.cz: Naplní se tedy poražením zbývající brigády?

Oni chtějí vymazat celý Hamás. Problém je, že Izraelci vyhrávají jednu bitvu za druhou, ale ve finále tu strategickou bitvu – zničení Hamásu – stejně nedosáhnou. (…) Izraelci by nyní měli vytvořit koridor pro civilisty. To bude trvat. Přesunout jeden a půl milionu lidí zase zpátky k severu, kde se vytváří stanová městečka a podobně. A pak tam můžou nastoupit jednotky. To je ten rozdíl mezi armádou demokratického státu oproti ostatním armádám, třeba totalitních režimů.

Lidovky.cz: Jak takový přesun probíhá? Každého zkontrolují postupně fyzicky?

Já si to dost dobře nedokážu představit. Je tam obrovské riziko, že mezi civilisty půjdou i bojovníci Hamásu, dostanou se zpátky na sever a tam zalezou do tunelů.

Lidovky.cz: To znamená, že to je dost neřešitelná situace. Takže za vás, co by teď mělo následovat? Mají Izraelci dostat tu poslední brigádu?

Já bych to ani nechtěl vůbec komentovat. Protože pokud tam půjdou, tak to bude řež a bude tam spousta nevinných obětí. Protože si nemyslím, že úplně všechny civilisty dostanou ven. Rafáh je jiný koncentrací lidí, civilistů, to je ten největší problém.

V prvním dílu podcastu s Petrem Mlejnkem dále mimo jiné zjistíte:

1:05 Rezignují v Izraeli další šéfové tajných služeb?

5:22 Co za chyby udělali zpravodajci před útokem Hamásu 7. října?

30:48 Je vůbec vedení Hamásu v Rafáhu a jak mohlo případně uniknout?

42:37 Co dělá dobrého agenta dobrým agentem?

36:50 V čem tkví úskalí rychlé komunikace s operativci?