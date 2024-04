Máte teď v Evropě daleko silnější hlas, říká velvyslanec Portugalska v Česku. Jakou mají pověst čeští turisté?

Lidovky.cz: Jste na diplomatické misi v Praze již více než čtyři roky. Jak se za tu dobu vaším pohledem proměnilo Česko? Je nějaká specifická oblast, kterou byste chtěl zdůraznit?

Změna je obrovská, větší, než jsem si při příchodu sem dokázal představit. Mám na mysli zejména zahraničněpolitickou pozici České republiky. Máte daleko silnější postavení než před čtyřmi roky, silnější hlas. Česko je nyní v rámci Evropské unie brané jako velmi zodpovědná země, která se nebojí přijít s vlastní agendou a úspěšně ji prosazovat.

Bylo by jednoduché říci, že tuto změnu způsobila válka na Ukrajině, jež je vám blízko a vy na ni reagujete. Ale to není celý příběh. Bez schopných politiků, kteří na mezinárodním poli prosazují vize, by takový posun nebyl možný. Myslím, že velmi dobrou práci dělá jak vaše vláda v čele s premiérem (Petrem) Fialou, tak prezident (Petr) Pavel. Toho znám dobře již dlouho, z doby, kdy jsme se setkávali v Bruselu (velvyslanec Sampaio působil v letech 2015 až 2019 jako stálý představitel Portugalska v NATO – pozn. red.), a jsem přesvědčen, že k tomuto vylepšení image Česka právě prezident Pavel velmi přispěl.

I když v rámci EU tu stále zůstávají dvě vůdčí, nejdůležitější země – tím myslím Německo a Francii –, lze říci, že v posledních letech se těžiště Evropské unie posunulo na východ. Stalo se tak i vaší zásluhou. Tento trend bude podle všeho pokračovat, mám na mysli budoucí rozšíření EU o státy západního Balkánu. Posun se týká i další významné organizace, tedy NATO – podívejme se na nedávné rozšíření Aliance o Finsko a Švédsko.

Lidovky.cz: Změny nastávají i ve vaší zemi, v Portugalsku, kde se nedávno konaly předčasné volby. S výsledkem velmi odlišným, než bývalo zvykem, když poprvé získala významné procento hlasů (18 procent) krajně pravicová strana Chega, která razí populistickou politiku...