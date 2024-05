Blížejovem se prohnala blesková povodeň. Místy napršelo až 100 milimetrů

Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) napršelo na Šumavě a v podhůří Českého lesa za 24 hodin až 75 milimetrů srážek. V okolí Horšovského Týna dokonce zřejmě až 100 milimetrů. Déšť zvedl i hladiny několika toků. Podle ČHMÚ platí extrémní stupeň nebezpečí povodní na Radbuze ve Stankově na Domažlicku, dále vysoký stupeň nebezpeční platí na Radbuze v Plzni, Horšovském Týně, Domažlicích a Stodu. Řeka Úhlava může stoupnout také v Klatovech a řeka Mže ve Stříbře a v Tachově.

Hnědá voda z polí se valila Lazeckým potokem přes Blížejov, vtekla do obou rybníků, které přetekly, a pokračovala dál obcí. Říčka Zubřina, kterou lze jindy podle místních obyvatel přeskočit, se nyní rozlila až do šíře 200 metrů. Voda se dostala do několika domů a dvorů, zasažen byl i domov pro seniory.

Podle starosty Blížejova Jiřího Červenky začalo pršet v úterý kolem páté hodiny odpoledne a průtrž mračen trvala zhruba dvě hodiny. V obci bylo podle něj až půl metru vody.

„Jako první to vyplavilo dům pro seniory a pak se voda tlačila do obce. V roce 2009 to bylo to samé, jenomže v té době ještě domov nestál. Teď to vyplavilo dva domy, voda vtekla do kanalizace, vyházela poklopy od ní a následně se vlila do rybníků, které přetekly, a protože železniční trať je výš než silnice, voda se tam začala hromadit a vznikla laguna. Voda pak vyplavila ještě další dům pod tratí. Zasaženy byly vlastně stejné nemovitosti jako před několika lety,“ popsal MF DNES včerejší sled událostí starosta Blížejova Jiří Červenka.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI 👀Na profilu Staňkov na Radbuze byl před chvílí překročen 2. SPA. Řeka zatím stále stoupá a není vyloučeno ani krátkodobé dosažení 3. SPA.



💧Vzedmutí toku je způsobeno trvalým a intenzivnějším deštěm, v okolí Horšovského Týna napršelo za uplynulých přibližně 15 hodin dle…

Starší obyvatelé domu pod tratí se museli přesunout do patra, v přízemí mají nánosy bahna.

Škodu zatím starosta nevyčíslil, půjde ale podle něj na soukromém a obecním majetku do milionů. Vyplavené bylo i víceúčelové hřiště s umělou trávou a bahno mají na hřišti také Sokolové.

V Blížejově už včera zasahovali hasiči, zhruba do půlnoci. S odčerpáváním vody pomáhají také dnes od brzkých ranních hodin. Zatím nedokážou odhadnout, jak dlouho jejich zásah potrvá. Redaktor MF DNES, který je dnes ráno na místě, hlásí, že zde pracuje kolem třiceti hasičů. Dále to jsou pracovníci obce a dobrovolníci.

Hasiči pomáhali například Janě Steinerové, která má vodu a bahno ve sklepě. „Je tu špatně udělaná kanalizace. Už jsem velkou vodu zažila jednou v roce 2009. Na polích je zasetá kukuřice, a to je špatně,“ myslí si žena, které hasiči pomohli vyndat veškeré věci z garáže.

Starosta obce vysvětlil, že po povodni před patnácti lety byla v Blížejově udělaná nová kanalizace. „Vždycky vodu pobrala, až teď ne. Ale taky nebyla na polích zasetá kukuřice, nebo jen na malém kusu. Teď je to poměrně na velkém svahu,“ vysvětlil starosta.

Pole, z něhož voda natekla do obce, patří horšovskotýnské firmě Fadis. „Jednáme s nimi. Ale nám by spíš pomohlo, aby se pod polem vybudoval suchý poldr (nádrž bez vody sloužící k protipovodňové ochraně – pozn. red). V pozemkových úpravách je tam navržený, ale Státní pozemkový úřad ho zatím nepostavil,“ řekl Červenka.

Další z místních obyvatel dodal, že podloží je v Blížejově hodně jílovité. Nezpevněná usazená hornina se podle něj při vydatnějších deštích snadno odplaví.

Voda napáchala škody například v bytě Ireny Halmešové, která žije v domově pro seniory. „Měla jsem v bytě asi třicet čísel vody. Hodně mi pomohli hasiči, kteří přinesli vysavač a vodu vysáli. Ale pod nábytkem mi to zůstalo,“ posteskla si žena.

Její kolegyně Anna Rajtmajerová měla větší štěstí, na pomoc ji přiběhl syn, který okamžitě začal dávat ručníky ke dveřím, a tak se jí voda do bytu nedostala. „Voda se připlavila kolem půl osmé. Nedalo se vůbec nic dělat,“ vzpomínala seniorka. Nikdo nemusel být evakuován.

„Všechny silnice v obci jsou průjezdné, všechno je obyvatelné. Pokud nepřijdou další deště, tak to zvládneme. Přijdou nám pomoct ještě pracovníci krajské správy a údržby silnic. Nejhůře je na tom rodinný dům, u něhož velká voda protrhla zeď. Ve sklepě měli pračky a další spotřebiče, a to je všechno zničené,“ uvedl před polednem starosta obce s 1550 obyvateli.

Krajští hasiči měli za úterý a dnešek téměř 80 výjezdů takzvané technické pomoci. Odklízeli stromy a čerpali vodu, nejčastěji na Domažlicku a Tachovsku. Mezi nejvíce postiženými obcemi na Domažlicku byl právě Blížejov a Horšovský Týn. Srážky mají pokračovat ještě dnes dopoledne, ale budou slábnout.