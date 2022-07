Vstupné k Pravčické bráně jde soukromé firmě, senátor to chce změnit

O situaci píší Seznam Zprávy.

Jednu z hlavních turistických atrakcí Českého Švýcarska, Pravčickou bránu, loni navštívilo 170 000 turistů, podle agentury CzechTourism byla 35. nejnavštěvovanějším místem republiky.

Návštěvnicí zaplatí u výletního zámečku a restaurace Sokolí hnízdo za průchod k přírodnímu divu 95 korun, děti a studenti 30. Mnozí se podle senátora Zbyňka Linharta, který je v horní komoře parlamentu předsedou výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, domnívají, že jde o příspěvky národnímu parku.

Peníze inkasuje majitel pozemku a Sokolího hnízda, jde o firmu Paal s vlastníky ruského a ukrajinského původu, píše server. Jednatelem a spolumajitelem firmy je Alexej Krenke, podnikatel ruského původu, který v českém obchodním rejstříku ještě kolem roku 2000 uváděl bydliště v Moskvě.

Nyní má už podle serveru mnoho let českou trvalou adresu a uvádí též české občanství. Spolumajitelkou firmy je Maryna Kandiuková s bydlištěm na Ukrajině. Serveru se ani jednoho nepodařilo kontaktovat.

Senátor Linhart si nemyslí, že jedinou cestou, jak by bylo možné dlouhodobý problém se „zprivatizovanou“ cestou k Pravčické bráně vyřešit, je vyvlastnění lesní restaurace a přilehlé soukromé parcely.

Stát má podle Linharta možnost vlastníkům objektu pohrozit, že vybuduje k Pravčické bráně alternativní přístupovou cestu, což by znamenalo, že jejich příjmy dramaticky klesnou. „Však v minulosti tam i jiná cesta byla. Myslím, že pouze tento tlak by mohl stačit, aby začali o věci jednat,“ míní se senátor.

Mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov v reakci uvedl, že problém se soukromým výběrčím pouze zdědili, protože privatizace proběhla už v 90. letech. Nyní je podle něj problém s tím cokoliv dělat. Nicméně se soukromou firmou Paal prý spolupracují a řeší s ní problémy provozního charakteru.

Národní park plánuje rekonstruovat přístupové cesty vedoucí na klenot Českého Švýcarska.

„Takže jsme i zadali to, jestli je tam možné vybudovat alternativní přístup. Technicky je to extrémně složité a při té návštěvnosti to nejde vybudovat ani kapacitně,“ řekl ČTK ředitel správy národního parku Pavel Benda. Dodal, že vybudování nové cesty nevidí jako reálné. Navíc je podle něj možné, že by mohl majitel po vybudování nové trasy za vysoké částky zastavit vybírání vstupného a lidé by se tak vrátili na původní cestu.

„Na druhou stranu musím říct, že se současným majitelem máme velmi korektní vztahy a on i přispívá na některé naše aktivity v národním parku, co se týká infrastruktury,“ doplnil ředitel. Vyvlastnění lesní restaurace by bylo podle něj náročné.