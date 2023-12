Bourání haly pražského hlavního nádraží? Budu bránit jakémukoli zásahu do budovy, říká nositelka autorských práv

Ta podle ní i dnes cestujícím slouží dobře a má městu stále co nabídnout. Klíčový je podle ní statut kulturní památky, jenž nese celá budova Hlavního nádraží včetně odbavovací haly.

Lidovky.cz: Jaký měl váš manžel, architekt Jan Bočan, vztah k projektu odbavovací haly?

Začala bych tím, že můj muž byl opravdu velkou postavou české architektury, které se nyní říká brutalistická, i když on tento přídomek neměl rád. Na projektu odbavovací haly pracoval se Zdeňkem Rothabauerem, Janem Šrámkem, Alenou Šrámkovou a Josefem Dandou. Dá se říci, že tento projekt miloval. V té době totiž pracoval v Brazílii, kde mu nabízeli úžasné podmínky k práci, on se ale vrátil zpět, aby ho mohl dokončit. Hlavní nádraží je považováno za jednu z nejkvalitnějších staveb nejen v Praze, ale v celé republice.

Architekt Jan Bočan. FOTO JIŘÍ HORSKÝ

A to zejména kvůli odbavovací hale, kterou chce ten vítězný projekt z poloviny zbourat. Zapomínají ale na to, že jde o kulturní památku. Nesmí do ní sáhnout.

Lidovky.cz: Chcete tomu bránit?