Predátorka Benešová útočí. Co lze čekat od budoucí ministryně spravedlnosti

Praha Marie Benešová toho v české justici zažila mnoho. A ­možná ještě více v politice. Nyní se ujímá další výrazné funkce. Jak se zapíše v­ pořadí devatenáctá ministryně spravedlnosti, napovědí už její první kroky.

Asi nejméně problémové bude pro čerstvě jednasedmdesátiletou staronovou ministryni spravedlnosti převzetí samotného ministerského úřadu. Na pozici politického náměstka Marie Benešová zdědí Jeronýma Tejce, bývalého sociálnědemokratického poslance, s ­nímž roky seděla za stejnou stranu ve sněmovním ústavněprávním výboru.

V ministerské funkci navíc už jednou byla, relativně nedávno, v­ letech 2013 až 2014, kdy vládl úřednický kabinet Jiřího Rusnoka. Desítky let strávila v soustavě státního zastupitelství a později v­ advokacii. Jako bývalá místopředsedkyně ČSSD i poslankyně dost ví o­ tom, jak se vaří politika.

Úřadu se však ujímá ve značně vyhroceném období, kdy se rozhoduje o tom, jak bude justice posuzovat politicky senzitivní kauzu Čapího hnízda, mířící na premiéra. Zároveň přichází s cejchem ženy, jež má nadstandardní vztah s prezidentem Milošem Zemanem, který rád prosazuje v justici svou. Ostatně právě pro něj jako prezidentská poradkyně vypracovala analýzu, jež odpovídá kladně na otázku, zda je v­ Česku možné objednat si něčí trestní stíhání. To by mohlo hrát do noty obhajobě Andreje Babiše, o jehož případné obžalobě bude teď rozhodovat státní zástupce.

Jak se žalobci

Asi první politický střet budoucí ministryně spravedlnosti se však dá očekávat ohledně fungování státního zastupitelství. Bývalá nejvyšší státní zástupkyně z let 1999 až 2005 se netají vůlí prosadit pevná funkční období pro šéfy státních zastupitelství. Marně se o to pokoušela už v době svého prvního ministerského mandátu.

Kritici se obávají, aby to nebyla příležitost přesoutěžit klíčové žalobce, včetně nejvyššího, a například také pražské vrchní žalobkyně Lenky Bradáčové.

Důležité bude i to, co přesně bude Benešová od vrchních žalobců požadovat. Už totiž v ČT prohlásila, že bude chtít prověřit práci vrchní žalobkyně Bradáčové i­ šéfa vrchních žalobců v Olomouci Iva Ištvana. Podle zákona však od státních zástupců může vyžadovat jen takové informace, které potřebuje pro svou práci jako členka vlády.

Tím se myslí například poskytnutí základních informací o konkrétní kauze, aby ministryně mohla odpovídat na interpelace poslanců. Anebo se šéf resortu spravedlnosti může obrátit na žalobce, když někdo uplatňuje po ministerstvu náhradu škody, aby byl ministr schopen rozhodnout. Na postup ve věcech, které jsou v takzvaném skrytém prověřování, se ale ptát nesmí. Hrozilo by, že informace utečou a zmaří se dopadení pachatelů, kteří o postupu detektivů nevědí.

Nekompromisní střet

Benešová je široké veřejnosti známá především jako autorka výroku z roku 2007 o justiční mafii. Do ní zařadila tehdejší nejvyšší státní zástupkyni Renatu Veseckou, exministra spravedlnosti Pavla Němce, místopředsedu Nejvyššího soudu Pavla Kučeru či náměstka vrchního pražského žalobce Libora Grygárka. Poukazovala na jejich negativní působení v­ kauze někdejšího vicepremiéra Jiřího Čunka.

Už o rok později řešil soudce Vojtěch Cepl ml., jestli Benešová zmíněnou skupinu pomluvila. Sice shledal, že označení „justiční mafie“ je nadsazené, avšak zároveň konstatoval, že má určitý reálný skutkový základ v nestandardních postupech uvedených osob a v jejich podezřelých vzájemných schůzkách. Spor nakonec skončil patem. Benešová se sice musela omluvit, v rámci smíru obou stran však získala zpět 370 tisíc, které vyplatila na advokáty.

Co soudci a policisté?

Test pro nastupující ministryni spravedlnosti bude představovat i ­vztah k soudcovskému stavu. Také mezi soudci má řadu nevyřízených účtů. Její pravomoc jmenovat předsedy klíčových soudů, kteří se budou v příštích měsících měnit, napoví, jestli jí půjde o efektivnější výkon spravedlnosti.

Za ten se bila například při policejní reorganizaci v roce 2016. Tehdy ostře kritizovala počin ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) spojit protikorupční a ­protimafiánskou jednotku, kvůli čemuž policii opustil zřejmě nejznámější detektiv v zemi Robert Šlachta. „Je zábavné být svědkem nevídaného jevu, kdy věhlasní advokáti českých megazločinců všeho druhu brání tuto policejní reformu a ­jsou na jedné lodi s policisty, kteří ji zplodili,“ řekla tehdy LN Benešová. Kritizovala reformu, stejně jako tři nejvýše postavení žalobci.

Zřejmě poslední největší povyk v justičních kruzích vzbuzuje vazba Benešové na bývalou ústeckou hejtmanku Janu Vaňhovou. Zastupovala ji jako poškozenou po vraždě jejího partnera a ­kontroverzního podnikatele Romana Housky. Vaňhovou jako advokátka Benešová zastupovala i­ v­ kauze eurodotačního podvodu ROP Severozápad.