Babiš, Bartoš, Hamáček a Jurečka se v debatě utkají na téma koronavirus

Premiér Andrej Babiš řekl, že Česko je na milion obyvatel nejpromořenější země na světě. „1 677 000 na deset milionů a z toho je asi 900 tisíc naočkovaných. Zbytek není naočkovaný a teď je samozřejmě otázka výše těch protilátek,“ uvedl již dříve ve středu premiér.

Diskuse lídrů se účastní i šéf ČSSD Jan Hamáček. Politici diskutují před publikem a čelí otázkám moderátorů Pavlíny Wolfové a Michala Půra.

Babiš ve středu ještě před debatou sklidil kritiku opozice za slova, že skupina států V4 (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko) je po roce znovu „best in covid“. Připomínali, že kvůli covid-19 zatím v Česku zemřelo přes 30 tisíc lidí.

„Andrej Babiš předvedl největší selhání českého premiéra v historii této země. Arogance, s kterou i teď po 30 000 mrtvých opakuje, že jsme „best in covid”, je naprostý výsměch a neúcta všem pozůstalým. Hlavně, že šaškoval s křišťálovou koulí. Pane premiére, kde berete tu drzost?“ napsal na Twitteru šéf Pirátů Ivan Bartoš.



Reagoval na vyjádření Babiše ve středu ráno před cestou do Slovinska, když mluvil o tom, že doufá, že návrat do škol a z dovolených zvládne Česko lépe než loni.

„Já jsem se teď díval na to video z minulého roku, kdy samozřejmě novináři někteří a opozice se mi posmívají, že jsem řekl best in covid. Já jsem řekl V4,“ prohlásil Babiš. „Je první výročí a zase V4 je best in covid. Potom samozřejmě jsme návrat v září do škol a z dovolených nezvládli. Doufejme, že tento rok to zvládneme podstatně líp,“ řekl premiér.