Všechny nás to zasáhlo. Situace je napjatá nejen na Slovensku, reagoval Fiala

Premiér Petr Fiala ve středu večer na CNN Prima News ohledně atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica řekl, že je to šokující událost. „Všechny nás to zasáhlo. Musíme myslet na Roberta Fica a na jeho síly. To je nejdůležitější poselství nadcházejících hodin,“ uvedl český premiér. Situace je podle něj napjatá, a to nejen na Slovensku, ale i v jiných společnostech.