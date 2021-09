Příliš mnoho Babišů na Větruši. Start kampaně hnutí ANO narušil vpád premiérova syna

ANO zahájení volební masáže odkládalo na období až po prázdninách, hnutí na sebe dalo čekat, s heslem i programem, a léto mezitím pracovalo v jeho prospěch. Preference v poslední době utužují sympatizanty kolem Andreje Babiše, zatímco Piráti umdlévají, a to je špatná zpráva i pro druhou ODS (kandidující v koalici Spolu), slábne jí povolební spojenec.

Nejen faktor čekání, ale i dlouhodobá bravura ANO v oblasti politického marketingu udělala ze spuštění kampaně očekávanou událost, hojně sledovanou. A byla to show podobná televizní soutěži, kde vyhrává každý – důchody se zvednou, mzdy učitelů, zdravotníků či policistů taky, bude sleva na jízdném, vyšší rodičovský příspěvek. Každý dostane cenu.



Objevení syna, jenž se už od léta proti otci ostře veřejně vymezuje, aranžmá zakaňkalo. „Proč jsi mi ublížil? Budu se bránit, budu bojovat za sebe i lidi kolem,“ vykřikoval junior v melodramatickém intermezzu, než s filmařem Vítem Klusákem scénu opustil. Klusák už byl s Babišem mladším vidět na filmovém festivalu v Karlových Varech, dokumentarista v roce 2013 natočil o premiérovi nelichotivý snímek Matrix AB. Škody po vpádu bude muset zahladit mediální mág Marek Prchal z týmu ANO, který rád opakuje, že nejstěžejnější jsou pocity. O to horší ho čeká úkol: pocit z nevraživého střetu otce a syna byl hořký. Každý lídr si hýčká obraz, v němž má rodinu idylickou, spořádanou; držet pořádek a lad doma je základ.

„Vy nám to nebudete věřit, jsme tu úplně náhodně, přijeli jsme na polívku,“ glosoval scénku Klusák. Štáb s sebou neměl, ale zaznamenával si na mobil.

Modré aranžmá

Do té doby vše běželo dle představ organizátorů. Scénář patřil k těm nejsvižnějším z toho, co kandidující subjekty předvedly. Nehovořilo všech čtrnáct lídrů, jen premiér, ministři, co vedou kandidátky, a nadto populární moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák. Všechny promluvy jednotil důraz na paternalismus a státní protekcionismus, je to znát i na hesle – „Budeme se za vás rvát. Až do roztrhání těla.“ Motto se vznášelo nad hlavami řečníků i na molitanových prstech, příznačných pro americké sportovní zápasy. Modrá neopanovala jen pódium a oděvy dam, bude i na billboardech. Na modrém pozadí tam odhodlaně zatíná pěst Babiš, buď sám, nebo s krajským lídrem v zádech. Košile odhodili, nová ležérnost si žádá roláků a triček. Modrých.

Především v premiérově proslovu se opakoval motiv, že konkurenci nejde o voliče, jen o jejich hlasy; jediné ANO dbá na lidi a bude je chránit před hrozbami. Před multikulturalismem a ilegálními běženci (nebezpečí plynoucí prý od Pirátů), před vyššími daněmi a tunelováním (to má dle Babiše v plánu ODS). K tomu druhému bylo příhodně zvoleno místo konání – výletní hotel Větruše, kam vede z ústeckého nákupního centra lanovka, byl za vlády ČSSD, též tradiční strany, zbudovaný s vysokou mírou předražení a podezření ze zneužití eurodotací. Míň příhodné už je to ve spojení s Babišovou otevřenou kauzou farmy Čapí hnízdo.

Pro předvolební sliby je přirozeně typické, že kladou důraz na to, nač mají lidé nárok a právo, o povinnostech se mnoho nemluví, ale i tak program hnutí ANO ční nad ostatními v tom, jaký vodopád přilepšení a peněz nabízí, aniž by se vyjma unijních dotací pojmenovával zdroj příjmů na tolik všeobjímající štědrosti.

„Je to poslední šance volit Babiše. Taky poslední šance jak ochránit naše národní zájmy, životní úroveň, kulturu a svébytnost. A zastavit obě antibabišovské koalice, které se už dohodly na vládě výměnou za naši suverenitu a rozbití V4,“ pronesl Babiš. O poslední šanci má jít proto, že víckrát už, jak předseda ANO říká, kandidovat nehodlá.

Daně nezvedat

K nejchytlavějším tahákům patří příslib, že do roku 2025 se průměrný důchod vyšplhá na dvacet tisíc korun, na opačném konci produktivního věku je to závazek zvýšit rodičovský příspěvek na 400 tisíc, tedy o sto tisíc oproti dnešku. Jde o peníze, které měsíčně pobírá (zpravidla) matka, když je doma s malým potomkem. Z menu, jež hnutí předkládá voličům, je toho ovšem víc – státní garance na úvěry na bydlení, nižší DPH na stavebniny, víc výdajů na vědu, víc peněz na sport, pro hasiče v odměnách, rentách i technice (bývalý šéfhasič Drahoslav Ryba vede kandidátku na Vysočině).

Na rozdíl od jiných stran ANO nedeklaruje žádné nové příjmy státu v podobě daní, leda v globálním odvodu, který se chystá na internetové společnosti, ale to už je předjednaná věc. I ODS, která si jinak klasicky v programu na zvyšování odvodů nepotrpí, hovoří o možných ekologických daních. „Řádný výběr a boj s daňovými úniky a podvody, to je cesta, ne zvedání daní. Počítám s omezením daňových výjimek a odmítám divoké daňové brainstormingy,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová, která za ANO dobývá jižní Moravu.

Velký důraz program klade také na bydlení, hnutí se zavazuje zřídit státní firmu, která se sama pustí do výstavby bytů, s možností odkupu nájemníky, do dotačních programů výstavby chce pustit vedle obcí taky soukromý sektor, pro nízkopříjmové skupiny – samoživitele, seniory – se mají budovat modulární domy.

Deficit má program v nabídce důchodové reformy, byť se Schillerová před nedávnem dala slyšet, že to bude jednoznačně úkol pro další vládu. V programu se jen vágně zmiňuje, že se nejdou nové zdroje na financování systému a že práci v penzi stát podpoří navýšením důchodu o 1,5 procenta za každý aktivní rok; víc k penzijní vizi nic.