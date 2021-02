‚Byla by to ztráta času pro hodně lidí.’ Babišův syn nechce, aby policie řešila případ údajného únosu na Krym

Praha Syn premiéra Andrej Babiš mladší si nepřeje, aby policie nadále prověřovala případ jeho údajného zavlečení na Krym v roce 2017. V pondělí to uvedl server Seznam Zprávy, kterému Babiš mladší poskytl rozhovor. Vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO), právníka Andreje Babiše mladšího a státního zástupce, který případ dozoruje, ČTK shání.

Premiérův syn poslal v lednu 2018 policii podle médií e-maily, v nichž psal, že byl unesen kvůli kauze dotace pro farmu Čapí hnízdo. V ní je obviněn premiér Babiš a jeho někdejší poradkyně.

Babiš mladší později ve skrytě natočené reportáži serveru Seznam Zprávy, zveřejněné v listopadu 2018, uvedl, že ho manžel tehdejší ošetřující lékařky Dity Protopopové Petr Protopopov nedobrovolně odvezl na Ruskem anektovaný poloostrov Krym. Premiér to popřel, jeho syn podle něj trpí schizofrenií.



„V kauze mého zavlečení nechci, aby byl někdo stíhán. Teď to budu podepisovat,“ řekl ve zveřejněném rozhovoru Seznam Zprávám Babiš mladší. „Myslím si, že by to byla ztráta času hodně lidí, protože se nedá dokázat, že to, co říká Protopopov, je lež. A on zase nemůže dokázat, že to, co říkám já, by byla lež, že to neřekl. Takže absolutní ztráta času,“ uvedl také.

Policisté z Prahy 1 nejprve prověřování případu údajného únosu ukončili, žádný zločin se podle nich nestal. Server iROZHLAS.cz už dříve uvedl, že se spokojili se zaslanou fotografií Babiše mladšího a aktuálního vydání novin. Policie tvrdila, že v případu dělala více. Po zveřejnění reportáže Seznam Zpráv v roce 2018 začala policie údajný únos Babišova syna znovu prověřovat pro podezření z trestného činu zavlečení, policisté, kteří prvně případ ukončili, byli kázeňsky potrestáni.

Babiš mladší byl spolu s dalšími členy premiérovy rodiny obviněn v kauze, která se týká padesátimilionové dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo. Jejich stíhání bylo pravomocně zastaveno, obvinění tak nyní čelí už jen premiér a jeho někdejší poradkyně Jana Mayerová. Babiš dlouhodobě odmítá, že se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného. Mayerová v minulosti uvedla, že je přesvědčena o tom, že zákon porušen nebyl.