Ostrava Rektor Ostravské univerzity Jan Lata v úterý jmenoval do funkce nového děkana Lékařské fakulty Rastislava Maďara. Známého epidemiologa si v pondělí v tajné volbě vybral do čela fakulty její akademický senát. Na návrh senátu ho do funkce Lata jmenoval, potvrdil to ČTK.

Epidemiolog Maďar se má stát děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Prymula podpořil jeho protikandidáta „Dnes byl jmenován a je děkanem,“ uvedl Lata. Maďar zvítězil v prvním kole děkanské volby, když získal deset z 18 možných hlasů, tedy nejtěsnější nadpoloviční většinu nutnou pro zvolení hned v prvním kole. Kromě Maďara se o funkci děkana ucházel i proděkan pro vědu a výzkum Václav Procházka, který získal osm hlasů senátorů, a Karel Drgáč, který působil například jako ředitel Slezského divadla v Opavě a podporu mu v pondělí nevyjádřil žádný ze senátorů.

Maďar nahradil ve funkci Arnošta Martínka, který rezignoval. Akademický senát Ostravské univerzity loni v prosinci nejprve rozhodl o odvolání Martínka k 2. lednu. Důvodem byla pochybení při přijímání studentů, které na univerzitě prověřoval i Národní akreditační úřad. Odvolaný děkan se ale obrátil na soud, který vydal předběžné opatření, díky němuž se Martínek prozatímně vrátil do funkce. Škola musela zrušit chystané děkanské volby plánované původně na březen a čekat na konečný verdikt soudu, u něhož Martínek uspěl. Krátce na to oznámil, že rezignuje. Důvodem byl především fakt, že se škole hlavně kvůli nedostačujícímu personálnímu zabezpečení nepodařilo získat novou akreditaci pro obor Všeobecné lékařství. Vojtěch byl jedním z nejlepších ministrů, myslí si Maďar. Měl odejít už v lednu, oponuje mu šéf lékařské komory Maďar už dříve řekl, že za zásadní úkol považuje vyřešení problému s akreditací pro obor Všeobecné lékařství. Významným způsobem chce rovněž podporovat vědu a výzkum. Nutné je podle něj dokončit například cvičnou nemocnici a vivárium pro vědecké pokusy. Jeho cílem je rovněž sjednotit akademickou obec a nápravit vztahy mezi fakultou a rektorátem.