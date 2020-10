Epidemiolog Maďar se má stát děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Prymula podpořil jeho protikandidáta

Vizitka epidemiologa Rastislav Maďara Datum a místo narození: 3. května 1973 v Žilině. Vzdělání: Jesseniova lékařská fakulta Univerzity Komenského v Martině (1997), jeho specializací je epidemiologie, prevence a kontrola infekčních chorob, cestovní a tropická medicína; titul Ph.D. získal v roce 2001 na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě; od roku 2007 je docentem; před čtyřmi lety dokončil program MBA v oboru Management ve zdravotnictví. Praxe: odborný asistent v Ústavu epidemiologie Jesseniovy lékařské fakulty v Martině (1997 až 2005); odborný asistent na katedře hygieny a epidemiologie Ostravské univerzity (2005 až 2009); od roku 2009 je vedoucím a odborným garantem Centra očkování a cestovní medicíny Avenier v Ostravě; od roku 2017 je vedoucím Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví na Lékařské fakultě Ostravské univerzity; od dubna do srpna 2020 vedl skupinu ministra zdravotnictví pro uvolňování karanténních opatření. Ostatní: Maďar, který vešel v širší známost jako člen pracovní skupiny pro uvolňování karanténních opatření v souvislosti s covidem-19, minulý týden řekl, že nový děkan ostravské lékařské fakulty musí vyřešit hlavně problém oboru všeobecné lékařství. Národní akreditační úřad v září dal zamítavé stanovisko k získání nové akreditace. Maďar též uvedl, že děkan by měl podporovat vědu a výzkum, aby fakulta získala respekt odborné veřejnosti. Jeho výhodou podle něj je, že není spojován s tím, co se dosud na fakultě dělo. Má manažerské zkušenosti a domnívá se, že by byl schopen sjednotit akademickou obec.

Pracovní skupina ministra zdravotnictví pro uvolňování karanténních opatření měla za úkol dodávat šéfovi resortu odborná stanoviska pro postup kroků, které život v ČR postupně vracely do běžného režimu. Maďar ve skupině skončil koncem srpna na vlastní žádost po zmatcích, které provázelo zavádění povinnosti nosit roušky s ohledem na zahájení nového školního roku. Maďar uvedl, že práci v ministrově pracovní skupině bral jako službu lidem.

"Byla to z mé strany v mnoha ohledech oběť, věc principu, ale abych musel čelit zákeřným podpásovým útokům, to nemám zapotřebí," doplnil Maďar. Ohradil se proti kritice za nedostatečnou komunikaci s Centrálním řídícím týmem Covid-19, popřel též, že ministerská pracovní skupina se přesunula pod hlavní hygieničku kvůli zmatkům kolem zářijového zavádění roušek, jak to prezentovala některá média.

Tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po Maďarově odchodu jeho práci ocenil a uvedl, že si není vědom žádného podpásového útoku. Problémem byla podle něj komunikace v týmu. Poté, co svůj odchod z funkce oznámil v září i Vojtěch, Maďar řekl, že byl jedním z nejlepších porevolučních ministrů zdravotnictví. Dal podle něj na názor odborníků, jen měl problém jej prosadit ve vládě.

Nošení roušek je podle Maďara jedním ze základní trojice opatření (vedle mytí rukou a zachovávání rozestupů mezi lidmi), která umožňují epidemii zvládnout. S jejich nasazením však nelze vyčkávat až na zhoršení epidemické situace. Podle něj lze roušky přirovnat k očkování. "Taky děti neočkujeme, až když se objeví epidemie daných nemocí, ale preventivně, abychom těm infekcím zabránili...," uvedl Maďar.

Epidemiolog se v roce 2004 podílel na vzniku neziskové mezinárodní humanitární organizace International Humanity. Organizuje mise do nejchudších a nejméně rozvinutých oblastí světa, stojí za projektem Česko-Slovenské nemocnice v Malawi. Jako lékař absolvoval řadu misí, mimo jiné na místech zasažených cunami.

Maďar je členem několika odborných společností ve světě. V roce 2015 se stal například spolupracovníkem Královské lékařské akademie Velké Británie a Severního Irska. Podílel se na organizaci vědeckých konferencí v ČR i ve světě. Přednášel například v Austrálii, Indii, Číně, Venezuele, Mexiku, Egyptě či v Tanzanii.

Rovněž učí na univerzitách a přispívá do světových i tuzemských časopisů. Je autorem více než 450 odborných publikací (například Ochrana zdraví na cestách nebo Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi), včetně učebnic a skript.

Je aktivním cestovatelem, navštívil více než 90 zemí světa.