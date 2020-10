Plošné testování zdarma či 10 tisíc lůžek v nemocnicích. Prymula určil pro boj s epidemií tři pilíře

Praha Pro další boj s covidem má strategie ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) tři klíčové pilíře. První se týká vyčlenění kapacit nemocnic, spoluřízení státních nemocnic ministerstvem a zajištění jejich dostatečného financování. Druhým pilířem bude plošné testování české populace s trasováním infekčních pacientů. Třetím bude změna způsobu komunikace a zlepšení informování veřejnosti. Řekl to v úterý večer v televizním projevu.

Pro pacienty s covidem-19, urgentní medicínu a neodkladnou péči má být podle Prymuly vyčleněno až 10 000 nemocničních lůžek. „To, zda budeme muset opatření zpřísňovat nebo naopak uvolňovat, budeme primárně rozhodovat podle toho, jaká bude míra jejich naplněnosti. Musíme se za každou cenu vyhnout situaci, kdy bychom se o některého z nemocných nedokázali z kapacitních důvodů postarat,“ uvedl.



Nejdůležitější podle něj bude naplněnost jednotek intenzivní péče. Kapacity nemocnic bude pracovní skupina vedená náměstkem ředitele největší Všeobecné zdravotní pojišťovny Davidem Šmehlíkem nepřetržitě sledovat a občany pravidelně informovat. „Bude tak k dispozici objektivní údaj, který - jak věřím - umožní občanům rozumět tomu, kde v boji s pandemií jsme,“ řekl ministr.

Podle ministra vznikne také systém pro sdílení zdravotnického personálu. „Cílem bude jednak vytvořit dodatečné kapacity intenzivní péče a kapacity pro stabilizované pacienty, kteří zůstávají v nemocnici, protože je pro ně obtížné se v infekčních stavu vrátit do domácí péče,“ dodal.

Druhým pilířem je rozšířené a plošné testování české populace pomocí antigenních testů s výsledkem do 15 minut. „Tyto testy jsou rychlé, levné a snadné. Pokud by se nám je povedlo zajistit, tak testování by pro všechny občany bylo zdarma,“ uvedl. Pokud by se celoplošné testování povedlo, získá Česko podle něj cenná data o šíření viru a podaří se nastavit výrazně cílenější systém karantény.

Do testování budou zapojeni praktičtí lékaři, nemocnice, aktuální odběrová místa a dále vzniknou speciální odběrová místa posílená o až 7000 studentů lékařských fakult a až o 10 000 studentů dalších vysokých škol. Systém podle něj funguje v Jižní Koreji, Lichtenštejnsku nebo Dánsku.

Třetím pilířem bude změna způsobu komunikace a zlepšení informování veřejnosti. „Sebekriticky přiznávám, že způsob komunikace působí často dojmem nesrozumitelnosti, často nelogičnosti nebo také invazním nebo agresivním dojmem,“ uvedl Prymula. Chce klást důraz na vysvětlování opatření „důrazně, názorně, jednoduše a lidsky“. Chce mít také jasnou komunikační linii, jakýsi „překladač do srozumitelné řeči“. Lidi také vyzval k tomu, aby nešířili neověřené a lživé informace.