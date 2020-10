Praha Pro příštích čtrnáct dní vláda nasadila proti šíření covidu přísnou sociální dietu. Kabinet nevyhlásil úplný lockdown, obchody oproti jaru zůstaly otevřené, tehdy to byly jen lékárny a potraviny, ale moc daleko to k němu nemá. Činnost přerušilo tolik podniků, že prakticky není kam jít. Jak to ostatně v pondělí shrnul vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD): „Nejlepším receptem je jít do práce, pokud musíte, jít si nakoupit, potřebujete-li, a pak zůstat doma.“

1. Školy, koleje, kroužky

Od středy jsou žáci doma, vzdělávají se na dálku. Co zůstalo v provozu, jsou mateřinky. Výjimku dostaly i zvláštní školy, tam budou nadále docházet žáci a kantoři prezenčně. Distanc potrvá do 1. listopadu, děti tedy stráví mimo škamna tři neděle, ale poslední týden z toho jsou podzimní prázdniny.



Vysokoškoláci mohou skládat zkoušky, nebude-li v místnosti víc než deset lidí, a zdravotnické obory smějí docházet na praxi. Ti, kdo disponují trvalým bydlištěm v republice, mají opustit koleje, pardon náleží těm, kdo docházejí na praxi, výpomoc do nemocnic nebo domů nemohou – třeba proto, že tam někdo z rodiny dlí v izolaci či karanténě.

Na kroužky, zájmové kluby a družiny bude sedat prach, nikdo tam nesmí; a pokud nějaká třída odjela na školu v přírodě, má se obratem vrátit.



2. Restaurace, hospody

S výjimkou hotelových, závodních a vězeňských jídelen jsou všechna místa, kde se hromadně stravuje, zapovězená k usednutí. Dovnitř hospody, bistra či restaurace hosté nesmějí, dá se ale prodávat jídlo s sebou – z výdejového okénka nebo improvizovaného pultíku ve dveřích. Wi-fi musí být vypnutá. Totéž platí pro cukrárny, bistra či vinotéky: prodej s sebou ano, konzumace na místě ne.



Prodej něčeho k zakousnutí a svlažení s sebou je možný od šesti ráno do osmi večer, pak už ne. V jídelních koutech obchodních center platí totéž – zákazníkovi lze prodat jídlo k odnesení. Pokud si je chce sníst poblíž, musí hledět, aby to neměl k nikomu blíž než dva metry.

Rozvážková služba, dostane-li někdo hlad či žízeň za hlubší noci, může fungovat dál – omezení nemají za cíl, aby lidé nejedli a nepili, ale aby se neshlukovali a nepředávali si infekci covidu. Restrikce platí od středy 14. října do 3. listopadu.

3. Obchody, služby

Prodejny čehokoli a služby řemeslného typu (zástřih vousů, vlasů, srsti, nehtů, oprava bot, výroba klíčů) nejsou opatřeními zasaženy, ne v délce otvírací doby. Vztahuje se na ně však pravidlo, že do žádné z nich nesmějí vstoupit více než dvoučlenné party, dospělý doprovod má povoleno děti do 15 let v libovolném počtu.



Velká nákupní centra s plochou nad 5000 metrů čtverečních mají navíc povinnost, aby místa, kde se dá odpočívat – od laviček po židle – zabezpečila tak, aby se tam nesrocovaly davy; například tím, že každá druhá lavička bude odstavena od použití. Bezdrátové připojení je vypnuté. Platnost opatření je do 3. listopadu.



4. Kultura, volný čas

Zjednodušeně řečeno: až do 3. listopadu nejde nic kromě internetu, rádia a televize. Nepromítají kina, nehrají divadla, nejsou koncerty, nesmí se do galerií, muzeí, na hrady, do planetárií ani společenských či tanečních klubů.

Zavřeno mají taky zoologické zahrady, posilovny, bazény, sauny, kuželny, kurty, cirkusy, herny a kasina. Nadto se s výjimkou domácností nesmí zpívat ve více než pěti lidech – to platí třeba též pro zkoušky pěveckých sborů či hereckých souborů.

Ani na sportovní zápas, ať už v čemkoli, nelze jít, všechny soutěže jsou zrušené. Dá se ale protáhnout vlastní tělo, venkovní sportoviště zůstávají přístupná, šestičlenné hloučky si na nich mohou spolu zahrát či zacvičit, možnosti procházek a výprav do přírody nejsou omezené.

5. Chování na ulici

Maximum přátel, kteří si mohou vyrazit ven, je šest, opět do 3. listopadu. Uvnitř platí stejný strop, ale vyjma kostelů prakticky není kde limit uplatit, zbylé interiéry jsou zavřené, případně v obchodech je dvouhlavá mez a pracovní kolektivy mají výjimku úplně. Jednotlivé šestice se mají od těch dalších držet aspoň na dva metry.



Nikde na veřejnosti se od středy do 13. listopadu nesmí pít alkohol, a to v žádnou denní ani noční hodinu. Výdejové okénko může být do osmi zdrojem piva či kořalky, ale vypít je lze leda v privátním ústraní.

Demonstrace a happeningy spadají pod vlastní číselný režim: až 500 lidí ve skupinách po dvaceti, každá dva metry od sebe a všichni zakrytá dýchadla.

Po ulicích lze chodit s odhaleným nosem a ústy, ale jakmile člověk přijde na zastávku, přístavek či nástupiště, kam přijíždí jakýkoli prostředek veřejné dopravy, ústenka musí na obličej.

7. Mše, svatby, pohřby

Náboženské obřady se smějí konat toliko v šesti lidech, a když přijde víc než pět lidí, žádné společné zpívání. Svatby a pohřby si vysloužily o něco měkčí přístup, od 19. října na ně platí limit třiceti účastníků, oslava či kar se musí konat nejpozději den po obřadu, má-li to být v restauraci či penzionu. To lze, ale nejdéle do půlnoci.



8. Sociální zařízení

V domovech pro seniory a jiných pobytových sociálních domech platí pro klienty zákaz vycházet a povinnost nosit v areálu roušku. Služby se omezí na nezbytné – pomoc s jídlem a mytím ano, doprovod na procházku ne.