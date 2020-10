Hrozí uzavření 1. stupně ZŠ? Tripartita s tím na základě epidemiologů souhlasí, školky by měly fungovat

Při pondělní diskusi na tripartitě převládl názor uzavřít i první stupeň základních škol kvůli epidemii. Na tiskové konferenci to řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák. Školky podle šéfa odborů Josefa Středuly uzavřeny z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví nebudou. Ministr Roman Prymula na tripartitě zmínil zavedení roušek na zastávkách MHD. Vláda má o dalších opatřeních rozhodovat odpoledne.

„Dlouhá diskuse byla o tom, zda uzavřít nebo neuzavřít první stupeň škol. Byli jsme dotazováni, nakonec většinový názor byl, že má převahu názor epidemiologický, čili i děti můžou být přenašeči covidu-19 na svoje rodiče. Pravděpodobně vzhledem k tomu, že se dá očekávat prázdninový týden od 26. října, tak většinový názor byl i pro uzavření těchto škol,“ řekl Hanák.

„Byli jsme ujištěni, že školky zavřeny nebudou z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví,“ doplnil Středula.

Na druhém stupni základních škol se ode dneška učí prezenčně polovina dětí, zbytek na dálku. Po týdnu se žáci vystřídají. Pro žáky nižšího stupně víceletých gymnázií to ale neplatí. V základních uměleckých školách může být jen individuální výuka.

Na výuku on-line přešly vysoké a střední školy v celé ČR, dosud v některých regionech fungovaly normálně. Výjimky dále platí pro praktickou výuku. Na prvním stupni zatím zůstala prezenční výuka s povinností nošení roušek na chodbách a zákazem zpěvu.

Ošetřovné se zřejmě nezvýší

Na jednání tripartity bylo podle Středuly jasně řečeno, že se nepočítá s navýšením ošetřovného na 80 procent základu výdělku. Odbory zvýšení považují za nutné. Vláda minulý týden schválila prodloužení ošetřovného, jednat by o tom měla sněmovna ve stavu legislativní nouze na schůzi od 20. října.

Ošetřovné se podle zákona vyplácí devět dnů na děti do deseti let. Samoživitelé a samoživitelky ho pak mohou pobírat až 16 dnů. Dávku je možné získat i na jiné členy rodiny, kteří potřebují péči. Zaměstnancům se z nemocenského pojištění poskytuje 60 procent základu výdělku. Podle ministerstva práce by se podpora měla vyplácet po celou dobu omezení výuky a uzavření stacionáře či nařízené karantény. Opatření má podle návrhu platit do konce školního roku, tedy do 30. června 2021.

Hanák dále uvedl, že není jisté, že školství je připraveno a vybaveno odpovídající výpočetní technikou pro případ zrušení výuky i na prvním stupni základních škol. Hanák pro uzavření této úrovně nebyl. „Po konzultaci i s Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství bylo řečeno, že je to opravdu padesát na padesát. My jsme řekli, že jestliže je u epidemiologů informace, že to je zdroj šíření, tak v tom případě to má smysl,“ řekl naopak Středula.

Roušky na zastávkách

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v diskusi na pondělním zasedání tripartity řekl, že bude nutné zavést povinné nošení roušek na zastávkách městské hromadné dopravy a v podobných veřejných prostorách.



„Někteří z nás navrhovali, podobně jako v celé Evropě, aby se roušky nosily i mimo budovy venku. Nakonec pan profesor Prymula řekl, že opatření, o kterých my zatím nevíme, ale říkám to, co bylo v diskusi, že určitě budou nutné roušky ve veřejných prostorech - zastávkách veřejné dopravy a dalších podobných prostorech,“ řekl také Hanák na tiskové konferenci.

Od 10. září platí povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov v celé České republice. Chránit si ústa a nos je nutné při cestách hromadnou dopravou nebo návštěvách úřadů a zdravotnických a sociálních zařízení.