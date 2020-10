Je víc nakažených pedagogů než zdravotníků, uvedl Prymula. Ve školství má koronavirus 4500 lidí

Praha Ve školách se nakazilo 4500 pedagogů a žáci a studenti tvoří 16 procent všech nakažených. V gastronomii se prokázalo 722 nakažených, ale další případy ukazují podle dat na společenské akce, bary nebo gastronomická zařízení jako pracoviště. Ministr zdravotnictví Roman Prymula tak v televizním projevu vysvětloval, proč bylo nutné uzavřít skoro všechny školy a restaurace. Jejich omezení v pondělí schválila vláda a platí od středy.

Děti z prvních stupňů základních škol nepůjdou do škol do 2. listopadu. „Vím, že toto opatření má celou řadu odpůrců. I my jsme o nich dlouho diskutovali. Jsou zde však jasná data, která ukazují, že nejčastěji jsou nakažení právě pedagogové a pracovníci ve školství. Dokonce častěji než zdravotničtí pracovníci,“ uvedl.



Prudký nárůst nových případů podle něj začal 12. září a dál pokračuje. „Dosáhl už více než 4500 případů. Pokud vezmeme pozitivní osoby podle povolání či podle oboru činnosti, na prvním místě je s více než 16 procenty právě kategorie žák, student, učeň,“ doplnil.

Do konce nouzového stavu bude podle Prymuly platit omezení shromažďování na šest osob nebo uzavření restaurací, barů a klubů. Restauratérům se Prymula za toto radikální omezení omluvil.

„V gastronomii a pohostinství se sice přímo nakazilo jen 722 osob, ale další významné počty nakažených souvisejí s nákazou v restauracích, barech a klubech. A naše statistiky je vykazují v kategoriích nákaza na pracovišti, ve volném čase, při běžných aktivitách a společenských akcích,“ vysvětlil.

Vláda podle něj naslouchala i sociologům. „Správně řekli, že pokud bychom zavřeli školy, a nikoliv restaurace, tak bychom vyslali silně negativní signál celému národu, že nám nezáleží na vzdělání. Souhlasím s nimi,“ dodal.

Velká diskuse se vedla také o vysokoškolských kolejích. Ministerstvo školství původní zákaz pobytu studentů, kteří mají trvalé bydliště v ČR, v těchto zařízeních zmírnilo. Prymula v projevu uvedl, že studenti, kteří se bojí vrátit domů z obavy, aby nenakazili své rodiny, se mohou nechat zadarmo otestovat.

Už od úterního rána na rozdíl od ostatních opatření platí povinnost nosit roušky na zastávkách městské hromadné dopravy. „Za tuto nelogičnost se chci omluvit, ale pokud chceme vyhlásit opatření právně korektně, musíme to takto udělat,“ dodal ministr. Toto opatření bude podle něj platit do odvolání. Logicky doplňuje povinnost nosit roušku v MHD.

Prymula také potvrdil pondělní slova premiéra Andreje Babiše (ANO), že v pondělí přijatá opatření se budou postupně uvolňovat podle toho, jak se podaří snížit takzvané reprodukční číslo. Tento údaj ukazuje průměrný počet dalších osob, které se nakazí od jednoho pozitivně testovaného. Opatření se zmírní, až klesne pod 0,8. V současné době je 1,5, uvedl Prymula.