Pár v Británii uspořádal ‚autosvatbu’, aby dostál pravidlům kvůli koronaviru

LONDÝN Několik hodin trvající hinduistický svatební obřad pro 250 hostů je akce, která by se v Británii vzhledem k současným pravidlům přijatým kvůli koronaviru neměla konat. Nastávající novomanželé ji ale v hrabství Essex přesto uspořádali, aniž porušili byť jen jediné nařízení. Hosté totiž sledovali svatbu ze svých aut na velkoplošné obrazovce a pohoštění si pak užili rovněž přímo v autě.

V Anglii nyní smí být na svatbě maximálně 15 lidí, ale tradiční hinduistický obřad se bez přítomnosti všech příbuzných neobejde, proto svatební agentura přišla s nápadem na „autosvatbu“.



„Když plánujeme svatby pro asijské páry, počítáme s obrovským množstvím hostů, takže naše situace je teď nesmírně obtížná a musíme být dost vynalézaví. Snoubenci si zpočátku mysleli, že nápad na drive-in svatbu je pouhý vtip. Když jsme to ale probírali, tak to najednou neznělo bláznivě, ale proveditelně,“ řekla serveru BBC Saheli Mirpuriová z agentury, která svatbu poblíž Withamu pomáhala realizovat. „Teď nám volá hodně párů, které by to chtěly provést stejně, takže se z toho může stát nový trend,“ dodala.



Třicetiletí novomanželé si zážitek z netradiční veselky pochvalují, podle nich sice obřad proběhl trochu jinak, než měli v plánu, ale nikdo z přítomných na tento den prý nikdy nezapomene.

Obřad se konal přímo před několika řadami zaparkovaných aut a všechny detaily byly vidět i ze zadních řad díky obří obrazovce. Jídlo si hosté mohli objednávat přímo do auta přes internet a ženich s nevěstou pak všechny objeli v golfovém vozíku, aby je osobně pozdravili.