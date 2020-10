Restaurace znovu zavřou, zůstanou jim pouze okénka. ‚Bez rychlé pomoci hrozí masové propouštění a konec podniků‘

PRAHA Vláda v pondělí večer rozhodla, že od středy 14. října do 3. listopadu musejí být restaurace, bary a kluby uzavřeny. Prodávat občerstvení budou moci přes výdejní okénka, ale jen do 20:00. Uzavřeny nebudou hotelové restaurace, hostům budou k dispozici rovněž do 20:00.

‚Máme jeden pokus.’ Do listopadu se zavřou školy i restaurace, venku je zákaz alkoholu a skupin nad 6 lidí Kompenzace pro obor se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) připravují a musí se s nimi spěchat. Podpůrný program má na starost ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Nová opatření přináší pro gastronomii další kritickou situaci. Bez rychlé vládní pomoci hrozí masivní propouštění, sdělil v pondělí Luboš Kastner z Asociace malých a a středních podniků ČR. „Už v uplynulých týdnech se v souvislosti se zaváděním krizových opatření propadla návštěvnost gastronomických provozů na polovinu. Za současné situace musí vláda navrhnout a schválit záchranný balíček kompenzací pro provozovatele gastronomických zařízení, kteří potřebují platit své zaměstnance, nájmy a další náklady. Pokud nepřijde rychlá pomoc, hrozí masivní propouštění a ukončování provozu hospod a restaurací,“ uvedl Kastner, který je zároveň spolumajitelem skupiny Hospodska. Asociace již před zpřísněním odhadovala, že bez státní pomoci zánik 40 000 pracovních míst. Propad tržeb veřejného stravování by mohl v meziročním srovnání letos dosáhnout 60 miliard korun. Podle katastrofického scénáře by však mohl být až 80 miliard korun. Nejvíce zasažené jsou bary a kluby, místně největší propad eviduje Praha, dodala v minulém týdnu publikovaná analýza společnosti Data Servis pro Asociaci hotelů a restaurací ČR. V ohrožení 200 tisíc pracovních míst Data podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy ukazují, že restaurace nejsou častým místem nákazy, přesto se je vláda rozhodla na tři týdny uzavřít. Kabinet by měl nejpozději do konce týdne představit program záchrany gastronomického odvětví, včetně pomoci dodavatelům. V ohrožení je 200 000 pracovních míst, sdělil v pondělí Prouza. „Když se podíváme na různé klastry tak, není jednoduché říci, že je to ve vazbě přímo na konkrétní restauraci, ale je to spíše ve vazbě na různé eventy, které v těch restauracích byly, a je jich poměrně hodně,“ uvedl na tiskové konferenci po jednání vlády ministr zdravotnictví Roman Prymula. Rizikový je podle něj především stav, kdy se podniky uzavírají. Opatření podle něj není překvapivé. Ostatní země, které jsou v podobném stavu, stravovací zařízení zavřela, nebo jejich provoz velmi omezila, řekl. Podnikatelům v gastronomii by podle Prouzy pomohlo zrušení odvodů sociálního pojištění a automatický odklad daňových plateb. Dále by jim měly být kompenzovány fixní náklady za jednotlivé provozovny jako je nájemné nebo energie. Zásadní je také převzetí nákladů na zaměstnance, které vládní opatření připraví o práci. Vláda by měla současně představit plán restartu a modernizace celého sektoru, až se situace začne zlepšovat, uvedl Prouza. Zapomenout se při podpoře odvětí podle něj nesmí na dodavatele, kteří kvůli omezením vlády ze dne na den ztratili možnost podnikat stejně jako restaurace a hospody. Havlíček stanovil priority: nejdříve se musí pomoci restauracím a cestovnímu ruchu, další obory jsou na řadě Pro úspěch opatření je podle Prouzy nutná důvěryhodnost vlády a její komunikace. „Dnešek opět ukázal, jak se to dělat nemá. Přes den vládní představitelé avizovali řadu opatření, která se průběžně měnila. Ministr zdravotnictví, který požívá velký respekt veřejnosti, svůj avizovaný večerní projev nepronesl, při výrazně opožděném zveřejnění nových opatření opět chyběla jasná slova o pomoci nejpostiženějším sektorům české ekonomiky. Právě toto chybějící ujištění znamená, že se lidé čím dál tím více bojí budoucnosti a čím dál tím méně věří vládě,“ řekl v pondělí dále. Stravovací zařízení čelí omezením od poloviny září. Nejprve byla zavírací doba stanovena na půlnoc, nedlouho na to ji Prymula zkrátil do 22:00. Od pátku mohou mít restaurace otevřeno jen do 20:00. Od středy budou moct vydávat restaurace občerstvení přes výdejní okénko, ale pouze do 20:00.