Výjimka z nošení respirátorů půjde zneužít, bojí se epidemiologové. Každý praktik může navíc mít jiný metr

Neexistuje však konkrétní seznam diagnóz, jichž by se měla úleva týkat, rozhodnutí proto bude na úsudku ošetřujícího lékaře. Právě nejednotný postup vzbuzuje u odborníků obavy, že by se systém mohl zneužívat.



„Lékaři by měli být natolik zodpovědní, že se nenechají umluvit každým pacientem, jemuž to způsobuje diskomfort. Nepohodlí to způsobuje nám všem,“ upozornil server Lidovky.cz šéf České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

Člověk, jemuž doktor vystaví výjimku, musí ale respirátor nahradit nižším stupněm ochrany, tedy rouškou. „Ve výjimečných případech, pokud nemohou ani tu nosit, nebudou mít žádnou ochranu dýchacích cest. Ale to musí být uvedeno v lékařském potvrzení,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Takových lidí je podle něj ale málo.