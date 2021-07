Vojtěch: Lidé, kteří podle lékaře nemají nosit respirátor, ho nosit nemusí. Musí mít ale razítko od lékaře

Vojtěch řekl, že ministerstvo opatření upravilo tak, aby reflektovalo výtky soudu. Na nošení ochrany nosu a úst, které je nyní nutné například ve veřejných budovách nebo v MHD, ale úřad trvá. Podle Vojtěcha je nošení respirátorů a roušek základním opatřením, které doporučují i mezinárodní instituce.

Lidé, kteří nemohou ze zdravotních důvodů respirátor nosit, mají mít podle Vojtěcha nižší stupeň ochrany, jako jsou roušky. Pokud nemohou nosit ani roušky, pak nemusí mít nic. Musí mít ale potvrzení od lékaře.

Pomoc pomáhajícím Afgháncům

Vláda v pátek schválila program pomoci tlumočníkům, kteří pracovali ve prospěch české armády v Afghánistánu, a jejich rodinám. Program předpokládá finanční pomoc i možnost azylu.

O přijetí návrhu informovalo ministerstvo obrany. Program je podle ministra obrany Lubomíra Metnara (ANO) navržen tak, aby zohlednil náročnost služby jeho potenciálních a prověřených uživatelů a akceptoval jejich individuální preference. Kvůli bezpečnosti a ochraně možných účastníků programu není možné zveřejnit počty tlumočníků ani další specifikaci pomoci, uvedl. Přijetí programu podle ministerstva neohrožuje bezpečnost občanů České republiky a respektuje platnou legislativu.



„Služby afghánských spolupracovníků pro nás byly vždy důležité, a proto jsme jim už v minulosti pomáhali. Na základě těchto zkušeností jsme připravili nový program pomoci specifický pro aktuální situaci po stažení koaličních sil ze země,“ vysvětlil ministr Metnar. Dodal, že cílem České republiky je umožnit tlumočníkům a jejich rodinám bezpečný a kvalitní život a důstojné sociální podmínky.

Dlouhodobý pobyt vysokoškolákům z extrémně rizikových zemí

Vláda umožnila dlouhodobý pobyt studentům vysokých škol ze zemí s extrémním rizikem šíření koronaviru. Na mapě rizika mají černou barvu. Jinak by například studenti medicíny ztratili další akademický rok, zdůvodnil rozhodnutí po zasedání kabinetu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).



Mezi takzvané černé země s extrémním rizikem nákazy úřad řadí Botswanu, Brazílii, Indii, Jihoafrickou republiku, Kolumbii, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibii, Nepál, Paraguay, Peru, Rusko, Svazijsko, Tanzanii, Tunisko, Zambii a Zimbabwe.

Opatření, které obsahuje důrazné nedoporučení cestovat do zemí s extrémním rizikem nákazy koronavirem, dnes vláda prodloužila do 31. srpna. Do Česka z těchto zemí mohli do dneška přicestovat pouze čeští občané, rezidenti a diplomaté. I oni se musejí podrobit izolaci a testům.