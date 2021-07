‚Našim‘ Afgháncům jde o život. Problém je v tom, že po azylu v Česku netouží, zní z bezpečnostní komunity

Rychlé stažení koaličních jednotek, které v zemi pod Hindúkušem působily dvacet let, vyvolalo obavu z důsledků. A to zejména pro lidi z řad Afghánců, kteří spojencům pomáhali. Těm hrozí v případě odhalení Talibanem, který dnes kontroluje většinu území, smrtelné nebezpečí. Už v pondělí by se podle informací webu Lidovky.cz měla vláda zabývat osudem Afghánců, kteří pracovali pro Čechy.