Rodí se nebývale silný konflikt. Svět se ocitl v první fázi 3. světové války, varují armádní špióni

Praha Jindy spíše námět pro sci-fi scenář nabývá nabývá nepříjemně reálné podoby. Před rozsáhlým konfliktem světových velmocí varuje výroční zpráva Vojenského zpravodajství za rok 2019. Web Lidovky.cz prostudoval materiál, který se obsáhleji zabývá také nástupem nových technologií a s tím spojených rizik. Kromě kyberútoků přes mobily varuje dokument i před napadáním za pomoci civilních dronů, které se snadno přestaví na vojenské.

Ačkoli jde o „nejtenčí“ veřejnou výroční zprávu Vojenského zpravodajství (VZ) za posledních šestnáct let, přesto čtrnáct stran její textu překračuje běžné čtení. A to nejen kvůli autorovi, ale zejména kvůli ostrosti sdělení.



Podle analytiků VZ se rodí nebývale silný konflikt. Při pokračování rostoucího napětí mezi velmocemi, očekávají světovou válku. „Možný konflikt globálního charakteru, ke kterému svět v současnosti směřuje, je zatím v první fázi své přípravy.

Probíhá formování myslí těch, kdo budou schopni a ochotni se do něj aktivně zapojit a jsou postupně definovány technologické nástroje, kterými by mohl být veden. Nebudeme-li schopni odhadnout a vyhodnotit si následky vlastních činů, může chybná instrukce či povel díky propojenosti současného světa zahájit procesy vedoucí ke vzájemnému zničení,“ zní apokalyptická pasáž výroční zprávy VZ.



Velmocenské soupeření se odehrává mezi USA, Ruskem a Čínou. A má neblahé důsledky pro další. „Vedlo k rozporům i mezi až dosud deklarovanými blízkými spojenci,“ upozornili zpravodajci.

Střetu nahrává pokles významu mezinárodního práva. „Chyběl standardní dialog a posilovala konfrontace jako způsob řešení narůstajících problémů a rozporů. Došlo ke zpochybňování role mezinárodních institucí, vojenských aliancí, odzbrojovacích dohod resp. záruk a jistot, které deklarovaly a poskytovaly. Byly zpochybněny i samotné jistoty dosavadního uspořádání světa,“ poukázali armádní špióni, co dominovalo světovému dění v roce 2019.

Důležitou roli hrála i propaganda. „Zmanipulované myšlení, chybná východiska, neobjektivní závěry a z nich plynoucí jednání spolu s absencí vědomí odpovědnosti, vyústily k nárůstu napětí mezi globálními rivaly,“ doplnili.

Obfuskace. Aneb jak oklamat

Z pohledu vojenských zpravodajců se zdají nejdůležitějšími místy pro nadcházející konflikty dvě oblasti. Kybernetický prostor a pak vzduch. Konkrétně nižší výšky, ve kterých létají drony a pak kosmos, který protínají dráhy družic.

Zájemcům z řad amatérských čtenářů rozšíří nová výroční zpráva slovník. A to o slovo obfuskace. Jde o metodu, kterou používají hackeři, aby oklamali a mystifikovali vyšetřovatele. Cílem této aktivity je zamést za sebou digitální stopy tak dokonale, aby se na původce útoku vůbec nepřišlo. To je ostatně problém většiny kyberútoků. Ačkoli jsou zřejmé následky v podobě nefunkčních IT systémů či ukradených dat, pachatele policie či zpravodajské služby vystopují jen zcela výjimečně. Většina incidentů skončí odložením případu. Jde tušit jen přibližný směr, odkud byl útok veden.

Armádní zpravodajci upozornily, že loni byl patrný trend v rozšiřování nelegálního hackerského software na speciálních webech.



„V hodnoceném období byl pozorován nárůst nabídky škodlivých kódů, které si lze volně zakoupit běžným uživatelem ve skrytých částech internetu, v takzvaném deep webu a dark netu a které jsou hojně využívané širokým spektrem útočníků. Tento vzestupný trend ukazuje na existenci mohutného trhu, který bude pokračovat ve svém růstu a to jak objemem finančních prostředků, které budou kupující ochotni utratit, tak i do nebezpečnosti/škodlivosti nabízených malwarů (škodlivý software – pozn.red),“ varovali.

V podstatě jde o to, že hackeři už nemusí ovládat všechny způsoby k pronikání do IT infrastruktury. Stačí, když na příslušném utajeném webu – například přes kryptoměny jako jsou bitcoiny - maleware nakoupí. O zbytek už se postará technologie za něj. Kromě organizovaného zločinu mají o tyto nové nástroje zájem i státy.

Snadné cíle: mobily i umělá inteligence

Otevíráte si bankovnictví v mobilní aplikaci? Přistupujete pomocí chytrého telefonu do svého emailu? Organizujete pomocí něj i chod své „chytré“ domácnosti? Pokud ano, měli byste zbystři. Vojenská tajná služba totiž loni zaznamenala rostoucí počet kyberútoků i na mobily.

„Je poměrně snadné je infikovat skrze rozličné aplikace, ale i neověřené aktualizace. Používáním aplikací navíc uživatelé ve většině případů udělují souhlas s přístupem aplikace k jednotlivým funkcionalitám svého zařízení, jako např. ke kameře, mikrofonu, kontaktům nebo úložišti, a k poskytování nashromážděných dat,“ zmiňují snadný vstup hackerů. K tomu se přidává i relativně nízké povědomí majitelů chytrých zařízení o nebezpečí, které hrozí nejen jim. Řada lidí totiž používá mobil i k vyřizování pracovních záležitostí, využívají firemní databáze či interní informační systémy. I ty se tak ocitají v riziku.

Jako problematické vnímají armádní experti také rozšiřování internetu věcí. Tady vnímají problém u výrobců. „Zabezpečení těchto zařízení se často ocitá až na posledním místě žebříčku priorit, a to nejen ze strany uživatelů, ale bohužel i ze strany výrobců, kteří jsou k tomuto tlačeni poptávkou po cenově dostupných zařízeních. Nejběžnějším neduhem bývá používání přednastavených (defaultních) hesel od výrobce, absence šifrovacích mechanismů, zastaralé, snadno prolomitelné protokoly pro vzdálené připojení, často zastaralý, neaktualizovaný firmware,“ varovali ve výroční zprávě.

Útočníci využívají situace. Vědí, že firmy neinvestují do aktualizace operačních systémů starších zařízení.

Jakkoli jde o obecné čtení, je dobré mít na paměti, že VZ vychází z konkrétních příkladů. A to nejen od nás, ale díky mezinárodní spolupráci, i od zahraničních partnerů. Pod VZ se od roku buduje Národní centrum kybernetických sil. Pracuje v něm tým expertů na boj s kybernetickými hrozbami. Ti si všímají i nástupu cloudových řešení, která mění zavedené vnímání bezpečnosti.

„S masivním nasazením cloudových technologií úplně zaniká pojem bezpečnostní perimetr, který dříve definoval vnitřní zónu IT infrastruktury organizace a hranici s venkovním internetem. Přesouváním serverů z bezpečného umístění v organizaci do cloudů (např. Azure, Amazon Web Services atd.) z důvodu finanční výhodnosti a větší operability se zásadně mění celková bezpečnost těchto zařízení,“ mají zato experti VZ. Nejde přitom o zanedbatelná rizika.

„Roste možnost odcizení celých serverů a všech dat formou získání administrátorských přihlašovacích údajů do cloudu. S tím se otevírá otázka spolehlivosti provozovatele cloudu, který má de facto k dispozici veškerá klientská data,“ doplnili.

Kvůli obraně před rozsáhlými kyberútoky se sněmovna projednává novelu zákona o VZ, které by mělo získat speciální oprávnění k působení zejména při ochraně kritické infrastruktury.

Přes vesmír k nepříteli

Jako zásadní technologickou pomoc v odpovědi na hrozby dneška vnímá VZ vybudování vlastního satelitního centra SATCEN ČR. To je od loňska národní autoritou pro obrazové zpravodajství. Obrazová data z družic poskytuje dále pro státní správu.

Zpravodajci jsou na něj náležitě pyšní. „Pokračovala snaha ke zvyšování schopnosti skrytého a utajeného získávání aktuálních elektrooptických i radarových obrazových dat kosmického průzkumu velmi vysokého rozlišení. Z technologického a informačního hlediska se v roce 2019 stalo Satelitní centrum ČR výjimečným expertním pracovištěm,“ upozornili.

Hlavními odběratelem výstupů je armáda i velitelské struktury NATO. Elektrooptická (multispektrální) i radarová obrazová data kosmického průzkumu velmi vysokého rozlišení dále sloužila pro speciální analýzy, pomocí kterých byly získávány konkrétní, detailní a přesné informace o pozicích zájmových objektů a oblastech,“ zmínila výroční zpráva.

Co umí toto centrum? „Například dojde-li k situaci, která bude zahrnovat rukojmí na českém zastupitelském úřadu, tak jsme schopní nezávisle jako suverénní země zajistit vysílání přímo z místa,“ přiblížil pro iRozhlas v lednu Jakub Landovský, velvyslanec ČR při NATO. Tehdy armádní špióni oznámili také zájem vystřelit na oběžnou dráhu vlastní satelit. Počítá se s tím do roku 2024.

Družicové technologie dokážou odhalit i nástrahy pro vojáky v zahraničních misích. „Například při průzkumu terénu, ve kterém je plánovaná vojenská operace, či při skrytém monitorování sil a prostředků protivníka. Kombinací spektrálních pásem je možné i detekovat klamná postavení (makety) či maskování techniky. Radarová data je možné využít pro odhalení a monitoring nelegálních přeshraničních tras osob a techniky či detekci nelegálních podzemních vedení a změn,“ vysvětlují zástupci Vojenského zpravodajství na webu.

Oblíbená hračka teroristů

O něco blíže pozemské realitě se zdá být i třetí technologická oblast, kterým se VZ věnuje v letošní výroční zprávě. V rychlém rozvoji komerčních dronů totiž vidí zdroj zásadních rizik. Jedním z nich je potenciální zneužití komerčně dostupných UAV k teroristickým útokům. Sledováním těchto rizik a hodnocením možných důsledků se v průběhu roku 2019 v rámci své působnosti zabývalo, mimo jiné organizace v České republice , také VZ,“ uvádí zpráva. Zmiňuje i snadnou přestavbu civilních dronů na nosiče smrtících technologií.

„Byli jsme svědky případů konverze civilních amatérských UAV ( Unmanned Aerial Vehicle) na vojenské UCAV(Unmanned Combat Aerial Vehicle) a amatérsky konstruovaných UCAV vyzbrojených improvizovaně vyrobenou municí. Takto upravené stroje byly následně použity k ozbrojeným útokům během konfliktů v regionu Blízkého a Středního východu nebo na východní Ukrajině,“ připojili konkrétní zmínky, kde k nasazení původně civilních dronů došlo.

Uplatnění našly i v arzenálů teroristických organizací. „Prostředky jsou poháněny elektromotory a vzhledem k velké sériovosti výroby mají nízké pořizovací náklady. Uživateli takto upravených UAV byli např. ozbrojenci hnutí Da’esh a Hizballáh při vedení bojové činnosti na území Iráku a Sýrie,“ doplnili armádní zpravodajci.



Zajímavým způsobem je doplnila i v úterý publikovaná výroční zpráva BIS za stejný rok. V ní civilní kontrarozvědka zmínila případ, kdy se mělo útočit pomocí českých výrobků. „Na rizika poukázaly v září 2019 útoky proti civilní infrastruktuře Saúdské Arábie, mj. i proti ropným zařízením v Abkajk a Churajs. Z analýzy trosek střel použitých k útokům bylo zjištěno, že k útokům byly použity kopie českých motorů sestavené reverzním inženýrstvím, které využívaly některé komponenty originálních motorů,“ zmínila BIS.

Rébus: jak chytit dron a neublížit

Ochrana před malými létajícími objekty není vůbec snadná. Na vině jsou jak technické tak i právní souvislosti.

„Složitost obrany spočívá zejména v tom, že útočící UAV jsou obtížně zjistitelné a jejich eliminace je navíc v konfliktu se současnou legislativou, protože při této činnosti nelze vyloučit škody způsobené třetím stranám. Jako příklad lze uvést újmy způsobené činností prostředků obrany, a to „neoprávněným“ zničením UAV v majetku soukromých osob, a také škody na majetku a zdraví civilních osob zapříčiněné pádem zničeného nebo jinak eliminovaného útočícího UAV,“ vypočítává výroční zpráva.

Jakkoli armádní zpravodajci neměli v roce 2019 informace o chystaném útoku na české cíle, hodnotí takové riziko jako reálné.