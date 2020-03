Šéf BIS Koudelka: V akci zemřelo několik našich důstojníků, všechny jsem je znal osobně

Praha Co ho zlákalo ke službě u zpravodajců? Proč dostal cenu George Teneta v CIA? A jaká jsou současná rizika v oblasti terorismu, špionáže, migrace, ale i korupce, řekl serveru Lidovky.cz v unikátním rozhovoru Michal Koudelka, ředitel Bezpečnostní informační služby.

Lidovky.cz: V únoru jste oslavili 30 let existence. Jak se za tu dobu změnila BIS?

BIS se za těch 30 let změnila výrazně. Na začátku jsme byli službou, která vznikla na zelené louce. Potýkali jsme se s řadou problémů a chyb daných naší nezkušeností. Za tu dobu jsme se ale vyvinuli ve službu, která je moderní, silná, respektovaná a velmi efektivní. Jsem na to nesmírně pyšný, protože jsem se na tom mohl částečně podílet.

Za ty roky prošla služba obrovským personálním vývojem. Samozřejmě, že technické prostředky, které používáme dnes, nelze srovnávat s tím, co jsme měli tehdy. Hodně se změnilo i vnitřní cítění lidí. Důstojníci jsou mnohem více sebevědomí a hrdí na službu. Mnohem lépe vědí, proč tu práci dělají.

Jediné, co se nezměnilo, je obsahem prvního názvu služby těsně po revoluci – pro ochranu ústavy a demokracie (na začátku roku 1990 vznikl Úřad pro ochranu ústavy a demokracie, z nějž se vyvinula BIS – pozn. red.). Této oblasti věnujeme maximální pozornost stále. Nemysleli jsme si původně, že to bude i po třiceti letech stále vážná věc. My to tak ale vnímáme.