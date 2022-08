Inflace nesmí ohrozit aktivity dětí, říká Martin Kuba. Vysvětluje, jak bude pomoc rodinám a seniorům vypadat

Lidovky.cz: Jihočeský kraj chce finančně pomáhat rodinám a seniorům s nízkými příjmy. Na 15. srpna jste kvůli tomu svolal mimořádné zastupitelstvo. Jaký očekáváte výsledek?

Program jsme připravili v rámci celé naší koalice, která se na něm shodla. Prodiskutovali jsme to už i s většinou opozičních klubů, takže si myslím, že nebude problém. Zatím nemám signál o tom, že by to naše krajské zastupitelstvo neschválilo. Samozřejmě, stát se může cokoliv, ale je to návrh celé rady a koalice Jihočeského kraje a my jsme přesvědčeni, že v takové podobě by to mělo zastupitelstvo schválit.

Lidovky.cz: Co vás k tomu vlastně vedlo?

Úplně normální, obyčejné potkávání se s obyvateli našeho kraje a pohled na to, jak se situace ohledně inflace a cen energií aktuálně vyvíjí. My jsme přesvědčeni o tom, že pro určitou skupinu tahle kombinace může být velmi problematická, proto jí musíme pomoci. Sám jsem vyrůstal v rodině jen s maminkou a sestrou, a kdyby přišla takové krize, tak na rovinu říkám, že naše maminka by neměla šanci to ustát. Pro některé lidi může být nesmírně obtížné teď vůbec nějak vyjít...