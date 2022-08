Sociální experiment hejtmana Kuby. Jeho kraj plánuje vyplácet vlastní dávky rodinám a seniorům

„Pro některé lidi může být nesmírně obtížné teď vůbec nějak vyjít. Cílíme zhruba na 30 až 35 procent Jihočechů,“ řekl serveru Lidovky.cz jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Jeho kraj by mohl peníze vyplácet už od září, návrh jihočeské koalice musí ještě schválit zastupitelstvo v polovině srpna. Na finanční injekci mají nárok rodiny, kde čistý měsíční příjem nepřesahuje 13 tisíc na člena domácnosti.

„Rodičům pomůžeme tím způsobem, že za jejich děti zaplatíme jejich školní a mimoškolní aktivity. Nechceme, aby rodiny musely na úkor inflace omezovat kroužky dětí,“ vysvětlil Kuba, který zároveň stojí v čele Asociace krajů ČR.

Žádný jiný kraj se ale k podobnému kroku nechystá. Ostatní hejtmani poukazují na to, že Kuba jedná nesystémově a cílenou pomoc by měl nechat na vládě. Není to podle nich úkolem samosprávy. „Kraje tu nejsou od toho, aby suplovaly roli státu a vytvářely různé typy sociálních dávek,“ řekl serveru Lidovky.cz pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD).