O památkové hodnotě haly hlavního nádraží dánské studio vědělo. Projekt můžeme upravit, říká jeho ředitelka

Lidé o architektonickém záměru, jehož dominantním prvkem je rozlehlá dřevěná konstrukce, mluví jako o skvělé architektuře, která konečně dorazila i do Prahy, jiní ji ovšem také nazývají pergolou za dvě miliardy, která by se hodila spíše do Abu Dhabí.

Státní instituce se střetly o to, zda je budova Nové odbavovací haly památkově chráněna, zda je sama o sobě kulturní památkou a zda je vůbec možné její téměř polovinu jen tak zbourat. Správa železnic, hlavní město Praha a pražský dopravní podnik tvrdí, že odbavovací hala je sice významným architektonickým dílem, ale kulturní památkou není, protože není součásti Fantovy budovy.

Greta Tiedje, jedna z ředitelek dánského studia Henning Larsen.

Ministerstvo kultury a Národní památkový ústav dva dny po vyhlášení výsledků soutěže v seznamu kulturních památek provedl změnu, která z odbavovací haly kulturní památku udělala a případnou demolici značně znesnadnila. Náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib (Piráti) v této souvislosti mluví o úřednické zvůli a chce podat trestní oznámení.

Server Lidovky.cz e-mailem požádal jednu z ředitelek studia, Gretu Tiedje o odpovědi na několik otázek. „Zůstáváme otevřeni dolaďování našeho projektu na základě konstruktivní zpětné vazby a vyvíjející se situace,“ sdělila Tiedje.