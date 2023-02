Naši lékaři pečují o klienty i celé jejich rodiny, říká šéfka Multi-kliniky Anna Gruberová

Lidovky.cz: Ve vašem portfoliu je stomatologie, dermatovenerologie, psychiatrie a klinická psychologie, alergologie a klinická imunologie, ORL, praktické lékařství. Proč právě tyto obory?

Věnujeme se těm nejžádanějším oborům, kde se snažíme klientům nabídnout to nejlepší. Do pozic vedoucích lékařů našich klinik se nám podařilo získat přední české kapacity. Zajistit tak kvalitu našeho personálu na nejvyšší úrovni.

Důsledkem je mimo jiné to, že většina našich pracovišť je zároveň i akreditovaným pracovištěm ministerstva zdravotnictví. Jako například naše kliniky dermatovenerologie, psychologie, praktického lékařství nebo zubní klinika. Na těchto pracovištích díky této skutečnosti probíhá příprava neatestovaných lékařů. A kliniky také spolupracují s akademickým prostředím.

Lidovky.cz: Plánujete další kliniky?

Uvažujeme o rozšíření našich služeb o další obory a lokality. Jedním z aktuálních projektů je například otevření ortopedické kliniky. Tím se snažíme reagovat na rostoucí poptávku po „jednodenní ortopedické chirurgii“, kde pacienti na termíny čekají mnohdy velmi dlouho.

Aktivně připravujeme i endoskopické centrum v gastroenterologii a plicním lékařství. Co se týká praktického lékařství, tato agenda je v našem portfoliu od konce roku 2022. Jedná se rovněž o akreditované pracoviště MZ ČR. Rozšiřujeme tým lékařů, abychom našim klientům mohli nabídnout komplexní péči, kde základním stavebním kamenem bývá kvalitní praktický lékař, který zná celou rodinu.

V rámci budoucího rozvoje se kromě zakládání vlastních ordinací nebráníme ani akvizici již existujících pracovišť se zavedenou klientelou a zkušeným personálem. Přinášíme jim stabilizaci a záštitu silnou skupinou na trhu zdravotní péče.

Lidovky.cz: Na Multi-klinice působíte jako CEO přes tři roky, nastoupila jste na ni pár měsíců před začátkem covidové pandemie, což bylo pro celé zdravotnictví velmi náročné období…

Bylo to těžké, ale pro ty, kdo se umí chopit příležitosti, bývají takové situace nakonec příležitostí k dalšímu rozvoji. Během dvou let covidových uzávěr, kdy řada ordinací a klinik preferovala fungování po telefonu, naše síť ordinací fungovala standardně.

Tento, v té době mimořádný přístup, vysoké nasazení a profesionalita personálu, nám výraznou měrou přispěly nejen posílení vztahů s naší stávající klientelou, ale i její výrazné rozšíření. Momentálně evidujeme v našich zdravotních zařízeních zhruba 60 tisíc klientů, jen přes jednu z našich dentálních klinik ročně projde na 20 tisíc klientů.

V této době jsme také rozšířili náš tým a zaměstnali řadu nových kolegů, jak na lékařských, tak i na dalších odborných pozicích. To nám umožňuje flexibilně reagovat na požadavky a potřeby klientů a zkrátit čekací lhůty na minimum.

Lidovky.cz: Multi-klinika je soukromé zdravotnické zařízení. Znamená to, že si vaši klienti musí péči hradit?

Na rozdíl od naší konkurence, která mnohdy smlouvy s pojišťovnami nemá, jsou naše kliniky smluvními partnery všech zdravotních pojišťoven a standardní péče je hrazena ze zdravotního pojištění. Soukromých ordinací a klinik už je dnes celá řada, jsou i soukromé nemocnice.

To, že máme smlouvy se všemi pojišťovnami, bereme jako velkou výhodu a základní pilíř našich služeb. Mnoho lidí se dnes o svoje zdraví zajímá, chce mít dostupnou péči od špičkových lékařů. Kromě toho, od privátních klinik očekávají „nadstandard“ v podobě třeba lepšího servisu, za který si mohou připlatit.

Servisem se myslí to, že čas, na který se klient objedná, opravdu platí a nestráví několik hodin v čekárně, že dostane termín v přijatelné čekací lhůtě. I to, že může přijít v čas, který se hodí jemu, i kdyby to bylo v osm večer nebo o víkendu.

Například na stomatologii máme ordinační dobu od sedmi ráno do devíti večer. Kdy provozujeme i pohotovostní službu pro naše klienty i pacienty, kteří našimi klienty doposud nejsou, funguje 365 dní v roce. Takový klient pak požaduje, abychom se uměli postarat i o jeho rodinu.

Toto je jeden z dalších našich benefitů – klienta, vnímáme jako součást celé jeho rodiny, o kterou pečujeme následně také. Umíme sladit termíny ošetření jemu i celé rodině tak, aby na sebe navazovaly. Kromě standardní prezenční péče nabízíme i distanční, jakou je například konzultace po telefonu. Do péče přijímáme takřka ve všech oborech i děti.

Lidovky.cz: A v čem se tedy od ostatních privátních klinik liší právě Multi-klinika?

Je to právě vysoká odbornost našich vedoucích lékařů, kteří jsou skutečnými špičkami ve svých specializacích a vedou naše akreditovaná pracoviště. Naši lékaři za sebou mají bohatou praxi a vzdělání, často i ze zahraničních škol a pracovišť nebo nemocnic. Vedoucí lékaři ordinují každý den a jsou k dispozici pacientům, není to tak, že by ordinovali pouze pár hodin týdně, abychom se mohli jen zaštítit jejich jménem.

Dalším benefitem je, že Multi-klinika, jak už název napovídá, sdružuje mnoho různých ambulantních oborů. Péče tak může být komplexní. Naši lékaři se dobře znají navzájem, dokážou si informace předat, takže klient nemusí stále vše vysvětlovat od začátku. Funguje zde dobrá multioborová spolupráce jednotlivých pracovišť.

A hlavně si uvědomujeme, že jsme tu proto, abychom klientům uměli poskytnout něco navíc. Naše výjimečnost v neposlední řadě spočívá i v tom, že většina našich pracovišť je akreditovaná ministerstvem zdravotnictví pro přípravu nových specialistů k atestacím.

Napříč všemi obory se hodně řeší postcovidový syndrom, to je velké téma a nějakou dobu určitě ještě bude. Během dvou covidových let se velkému množství lidí změnily životní podmínky, zaměstnání, byly to roky velkého stresu jak pro ně samotné, tak i pro jejich nejbližší, včetně dětí.

Lidovky.cz: Co to pro celé pracoviště, ale i pacienty prakticky znamená? Má to pro ně nějaké výhody?

Akreditace je garance toho, že pracoviště má opravdu vysokou odbornou úroveň, což má velká pozitiva i pro nás: hlásí se k nám řada kvalitních lékařů se zájmem o práci u nás. Vědí, že u nás budou mít pro práci dobré podmínky po odborné, ale i technické stránce co do vybavenosti.

Vysoká odbornost znamená i to, že u nás probíhá výcvik lékařů před atestací. Na dermatologické klinice máme dokonce centrum biologické léčby, což je vrchol moderní medicíny, protože dokáže působit velmi účinně a s minimem vedlejších účinků. U mnoha, zejména chronických onemocnění, je biologická léčba efektivním řešením vleklých problémů. Tím, že jsme v některých oborech zapojeni i do klinických studií, mohou naši pacienti, pokud splní přísná kritéria, dostat špičkovou, moderní péči, v návaznosti na nejnovější trendy a výzkum v medicíně. To by jim na standartních pracovištích zprostředkovat nebylo možné.

Lidovky.cz: Pro koho je tedy podle vás prémiová zdravotní péče ve formě předplaceného členství určená?

Lidé se dnes o své zdraví starají, chtějí mít dostupnou péči pro sebe i své blízké. S velkým nárůstem klientů se prodlužují objednací lhůty, což jde proti naší filozofii proklientsky orientovaného přístupu a dostupnosti služeb. Takže jsme se před časem rozhodli zavést prémiové balíčky, které čekací lhůtu na termín ošetření umí výrazně zkrátit.

O tuto službu je v dnešní době zájem. Je pro klienty, kteří jsou hodně vytížení nebo zaměření na výkon, a umožňuje jim spolehlivě plánovat zdravotní péči v souladu se svým harmonogramem a pracovními nebo jinými prioritami. Obecně, nejen v prémiovém stupni, jsme pro klienty často takovým bezpečným přístavem v rámci jejich zdravotní péče, protože vědí, že jim umíme poradit, i když potřebnou specializaci nemáme pod svými křídly.

Náš přístup není postaven jen na pár špičkových lékařích, ale na velkém a zkušeném týmu. Když u nás jdete na dermatovenerologii, není to jedna ambulance jednoho lékaře, ale tým odborníků, kteří se specializují na různé oblasti i v rámci dermatovenerologie, jako je dětská dermatologie, korektivní, lymfologie, klinická onkologie, plastická chirurgie apod. Tím pádem pod jednou střechou dostanete kompletní péči v zázemí více než osmi dermatologických ordinací.

Lidovky.cz: Soukromé zdravotnictví tedy není určeno jen pro lidi s vysokými příjmy?

K nám se dostane prakticky kdokoliv, stačí zavolat a objednat se – a všechno, co lze, je hrazeno v rámci veřejného zdravotního pojištění. I v tak přetížených oborech, jako je stomatologie nebo psychiatrie a klinická psychologie, stále přibíráme nové pacienty.

Není žádná povinnost mít zaplacený prémiový balíček, pokud jej ale máte, nevoláte už na jednotlivé kliniky, jen svému koordinátorovi, který vám zajistí vše dle vašich požadavků. Kvalitní zdravotní péči považujeme za standard, platíte si „jen“ servis navíc. Balíčky si lze koupit i na půlroční období, ideální pro vyzkoušení si toho, jak to u nás funguje, je ale rok, abyste si stihli obejít veškerou prevenci tak, abychom i my mohli konstatovat, že pečujete o své zdraví na všech frontách.

Lidovky.cz: Největší část portfolia tvoří psychiatrie a stomatologie. Mají v privátním sektoru nějaká výrazná specifika oproti klasickým nemocnicím?

Zrovna ve stomatologii jsou privátní ambulance naprosto běžné a v nemocnicích je mnohdy ani nenajdete. Výhoda velkých dentálních klinik je v tom, že máme všechny specializace pod jednou střechou a pacient nemusí navštěvovat další zařízení. Je tu stomatochirurgie, záchovná stomatologie, implantologie, ortodoncie, parodontologie, dentální hygiena apod.

U psychiatrie a klinické psychologie je to opět o vysoké odbornosti a individuálním přístupu. Máme specialisty na ADHD, neuropsychologii i další specializace. Vedlejším efektem takto rozsáhlé péče je i příležitost pro sdílení zkušeností lékařů napříč jednotlivými oblastmi, což mimo jiné přispívá i k jejich odbornému růstu a dalšímu zvyšování již tak vysoké kvality našeho týmu a kvality poskytované péče.

Lidovky.cz: Co jsou takové nejčastější obtíže, se kterými vás noví pacienti oslovují?

V psychiatrii je to pak především prevence stresu nebo syndrom vyhoření, přibývá i hodně dětských pacientů a žádaná je i neuropsychologie.

V jiných oborech je to především imunologie, dermatovenerologie a ORL. Například imunologii a ORL jsme nově otevřeli před zhruba půl rokem a během pár měsíců byla kapacita našich lékařů téměř naplněna, proto teď rozšiřujeme tým a budeme obsazovat několik dalších lékařů, které pečlivě vybíráme.

Kožní onemocnění, zejména atopické ekzémy, jsou momentálně velmi diskutované téma, protože jimi trpí čím dál více lidí a bohužel se mnohdy setkávají s neochotou je řešit. I v této oblasti dokážeme nabídnout špičkovou péči.A co se zrovna kožního lékařství týká, tak naše vedoucí lékařka svým významem přesahuje hranice naší země. Například v roce 2012 se stala prezidentkou European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) jako první Čech a první žena v historii.

Lidovky.cz: Zrovna zmíněné ekzémy velmi často souvisí i s alergiemi. Jak u vás fungují takto multidisciplinární problémy?

Konkrétně alergologie a imunologie i ORL mají svoje vlastní kliniky a na každé z nich pracuje vysoce odborný tým, rozhodně ale nefungují pouze v rámci svého pracoviště. Multidisciplinární porady napříč klinikami jsou běžnou součástí práce, abychom klientům mohli dopřát co nejkomplexnější péči. Pokud chce být lékař ve svém oboru opravdu dobrý, znamená to celoživotní vzdělávání, a to obnáší i intenzivní kontakty s kolegy z jiných oborů a zdravotnických zařízení.

Dost si zakládáme na tom, že pokud je třeba, mají naši lékaři dobré vztahy i s jinými pracovišti, kam pacienta doporučí. Vzhledem k akreditaci MZ ČR naši lékaři udržují kontakt s akademickým prostředím. A přestože u nás pracují na plný úvazek, dochází třeba jednou měsíčně na konzilia do IKEM a na další pracoviště. S odesláním na vhodné odborné pracoviště, ať už v rámci Multi-kliniky, nebo dle potřeby i jinam, teď bude pomáhat i naše nová klinika praktického lékařství.