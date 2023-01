Lidovky.cz: Jak by měla vypadat preventivní zubní prohlídka?

Rozhodně by neměla trvat deset minut. Za takovou dobu stomatolog vůbec nic nezjistí. K vyšetření by také nemělo stačit zrcátko, zuby by se měly kontrolovat rentgenem. To je naprostý základ.

V USA už je rentgenový snímek nedílnou součástí každého vyšetření od 60. let minulého století. V Německu jsou ještě dál – zuby dětem prohlížejí ve školách učitelky defektoskopem. Jenom tady je to pořád jak za krále Klacka. Část lékařů pořád rentgenové vyšetření nedělá.

Lidovky.cz: V Německu prohlížejí zuby dětem učitelky? Jak to vypadá?