Rybáři možná budou mít dál náhrady za škody způsobené kormorány. Loni za ně dostali 37,2 milionů

Praha Rybáři možná dostanou náhrady za škody, které jim na rybách způsobili kormoráni, i v dalších třech letech. Počítá s tím poslanecká novela zákona, podle něhož mohou rybáři uplatnit nárok na odškodnění za letošní a uplynulé dva roky.

Vláda podle podkladů pro pondělní jednání tento návrh zřejmě neodmítne, i když proti jsou ministerstva financí a životního prostředí.

Předlohu naopak podpořilo ministerstvo zemědělství. Podle něj kormorán velký patří mezi nejvýznamnější rybí predátory a jím působené škody na rybách jsou každoročně vyčísleny Rybářským sdružením ČR na zhruba 130 milionů korun.



Novela o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy se výslovně vztahuje na škody způsobené kormoránem velkým. Za roky 2018 a 2019 měli rybáři nárok na stoprocentní kompenzaci prokázané škody, za letošní rok mají nárok na osmdesátiprocentní náhradu.

V příštích třech letech by se náhrada měla vrátit na stoprocentní výši, což se nelíbí ministerstvu financí. Uvedlo, že loni vyplatilo náhradu ve výši 37,2 milionu korun, za první polovinu letošního roku pak už 34,2 milionu korun.

Ministerstvo životního prostředí namítalo, že kormorán velký od roku 2012 není kvůli přemnožení na seznamu zvláště chráněných živočichů. Náhrady by tak neměl řešit zákon, ale „měly by být případně využity finanční nástroje patřící do působnosti ministerstva zemědělství v rámci podpory rybářského hospodaření“.