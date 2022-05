Ochrana vlastnictví je v Česku silná. Majetek může zůstat zmrazený i několik desetiletí, říká ministr Šalomoun

Rozhovor

Abychom mohli sankcionovaným Rusům odebrat majetek, museli bychom podle ministra pro legislativu Michala Šalomouna (Piráti) sáhnout do ústavy. „Konfiskace by jinak mohly být později velmi snadno napadnutelné, podívejte se na restituce, které běží už 30 let, a často není jasno,“ vysvětluje.