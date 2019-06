Šéf antimonopolního úřadu na fotbale v Nizozemsku. Pozvala ho firma, jíž přisoudil stamiliony

PRAHA Šéf antimonopolního úřadu Petr Rafaj čelí vedle podezření z manipulace miliardového tendru na mýto další nepříjemnosti. Podle čtvrtečního vydání MF Dnes se v roce 2015 zúčastnil fotbalového zápasu na stadionu slavného nizozemského klubu Ajaxu Amsterdam. Na tom by nebylo nic podivného, kdyby jej nehostila dopravní společnost BusLine, jíž dal Rafajův úřad za pravdu ve stamilionových sporech.

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) byl podle MF Dnes před čtyřmi lety mezi těmi, pro něž tehdejší šéf Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta, momentálně stíhaný pro údajné manipulace se stamilionovými sportovními dotacemi, vypravil kvůli utkání v nizozemské metropoli letecký speciál.



Rafaje však dle deníku neměl na luxusní výlet pozvat majitel jabloneckého klubu, nýbrž liberecký podnikatel Jiří Vařil, tehdejší jednatel společnosti BusLine.



Takové propojení by pro šéfa antimonopolního úřadu, který rozhoduje o regulérnosti veřejných zakázek, mohlo představovat problém. Právě jedné z největších tuzemských dopravních firem, jež je mimo jiné velkým sponzorem Peltova klubu, totiž kladné rozhodnutí ÚOHS přisoudilo stamiliony korun. Naposledy posvětilo veřejnou zakázku pro firmu za 770 milionů, šlo o zajištění MHD v České Lípě. Smlouva byla podepsána tajně těsně před volbami.



Petra Rafaje přitom již nyní prošetřuje policie v souvislosti s miliardovým tendrem na mýto, který měl podle vyšetřovatelů manipulovat společně s předsedou poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem. Deník Právo navíc v polovině března uvedl, že součástí vyšetřování je i přístup antimonopolního úřad k tendrům BusLine.



„Pokud mne paměť neklame, na utkání mne pozval představitel Českého fotbalového svazu. Spojovat národní společenskou událost s rozhodováním a činností nezávislého UOHS je úsměvné,“ napsal MF Dnes v prohlášení Rafaj. Deník ovšem poukazuje na emailovou konverzaci, jíž má údajně k dispozici, z níž by mělo vyplývat, že byla odeslána z adresy společnosti BusLine.



Do Nizozemska měla podle MF Dnes jet s Rafajem rovněž jeho dcera Petra Kubínová. Ta byla mezi lety 2011 až 2015 zapojena do rozkladové komise pro dohled nad zadáváním veřejných zakázek v ÚOHS. Podle Rafajova vyjádření pro list zároveň měla v té době „nějaký vztah s Vařilovými“. Kubínová odmítá, že by se podílela na rozhodnutích úřadu ohledně BusLine.



„Pokud si dobře vzpomínám, na fotbalové utkání mě pozval můj otec. Spojovat moji účast na fotbale s jakýmkoliv mým spolupůsobením v kolektivu více než 20tičlenných rozkladových komisí považuji za absurdní,“ reagovala žena, jež nyní působí jako náměstkyně ředitele VZP pro informatiku. Že by antimonopolní úřad vycházel BusLine jakkoliv vstříc, odmítla i dopravní firma.



Výlet do Amsterdamu přitom neměl být jediný. Dva týdny předtím měla BusLine pozvat krajské politiky a úředníky na utkání do dánské Kodaně. Deník údajně vychází z informací z policejního spisu.



Zmíněný podnikatel Jiří Vařil je mimo jiné dle MF DNES stíhaný kvůli stamilionovému tunelování libereckého dopravního podniku. Peníze měly podle policie končit v jabloneckém fotbalovém klubu vlastněném Miroslavem Peltou, který BusLine sponzoruje.