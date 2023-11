Vládní škrty ohrozí klíčové obory - výuku jazyků a informatiky. „Ty změny jsou šílené,“ zní ze škol

Ředitelé základních a středních škol varují, že budou muset rušit dělení tříd na menší skupiny, v nichž se žák více zapojí. A tudíž i více naučí. „Menší skupinky mají větší efekt pro vzdělávání. Děti se v nich cítily spokojeny. Bohužel jsme za tímto trendem přebudovávali učebny a jiné prostory školy, tak abychom mohli třídy dělit. Nyní tyto investice padnou a budeme muset hledat nové využití,“ řekl serveru Lidovky.cz Petr Punčochář, ředitel brněnské ZŠ Svážná.

Miriam Sedláčková, vedoucí učitelka informatiky na brněnské Střední škole strojírenské a elektrotechnické, nicméně věří v rozum ředitelů a doufá, že nebudou znovu zřizovat učebny informatiky pro 32 nebo 34 žáků, pokud už mají dvě učebny po sedmnácti.

„Pořád ještě máme alespoň nějaké hygienické podmínky, které by taková výuka nesplnila,“ zdůraznila. Připustila však, že se bude šetřit na takzvaných disponibilních hodinách, tedy na tom, co škola nabízí jako přidanou hodnotu nebo specializaci. „A ano, pak se zřejmě sáhne i do informatických předmětů.“