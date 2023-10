Kratší rodičovská, nový nápor na školky. Expert varuje před totálním kolapsem, už teď chybí 20 tisíc míst

Rodičovský příspěvek by se měl od příštího roku zvýšit o 50 tisíc korun, tedy z aktuálních 300 na 350 tisíc. Maximální doba čerpání se ale má zkrátit ze čtyř let na tři. To může podle expertů do školek a dětských skupin hnát další desetitisíce dětí.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet Premium