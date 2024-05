Koalice napevno určí čas hlasování o vládním návrhu důchodové reformy

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Důchodová reforma, tak jak si ji představuje pětikoalice, tak zamíří do výborů Sněmovny, v nichž budou poslanci diskutovat o návrhu vlády i o jeho případných úpravách.

Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš odmítl zvyšování věku odchodu do důchodu. „Pokud se vrátíme do vlády, chceme to vrátit, a přes 65 let odchodu do důchodu nejede vlak,“ řekl kategoricky. ANO je podle něj pro druhý penzijní pilíř, do kterého by si občané dobrovolně přispívali. Na rozdíl od podobného plánu bývalé vlády Petra Nečase ale nemá být v režii soukromých penzijních fondů, ale byl by podle Babiše spravovaný či garantovaný státem.

„Naše společnost stárne, snižuje se porodnost,“ řekl poslancům premiér Petr Fiala. „Podíl lidí v důchodovém věku, kterých je dnes asi pětina, do roku 2050 vzroste na třetinu. To znamená, že ještě před čtvrt stoletím na důchod pro jednoho penzistu se skládalo pět, mluvím obrazně, pět ekonomicky aktivních lidí, dnes je to něco přes tři a za dalších 25 let to už budou pouze dva lidé na jednoho člověka v penzi,“ hájil předloženou reformu předseda vlády.

Věková hranice pro odchod do důchodu se podle návrhu vlády každý rok stanoví lidem, jimž by bylo zrovna 50 let. Vládní návrh počítá i s nižším výpočtem nových penzí, se zavedením minimálního důchodu ve výši 20 procent průměrné mzdy či s odpuštěním odvodů 6,5 procenta pracujícím starobním důchodcům a důchodkyním místo navyšování penze. V důchodu byl lidé měli trávit v průměru 21,5 roku.

Výchovné by se dál mělo vyplácet jen na třetí a další dítě. Na první dva potomky by ho mělo postupně nahradit započítání fiktivního výdělku ve výši celostátní průměrné mzdy za dobu péče. Bonus 500 korun za vychované dítě by se měl také přestat valorizovat. Manželé by mohli mít dobrovolně sdílený vyměřovací základ z odvodů pro výpočet penze. Na seznamu těžkých profesí s nárokem na předčasnou penzi bez jejího krácení mají být například některé zdravotní sestry, skláři, kováři nebo lidé pracující v lesnictví.