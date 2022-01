Fotografií roku se stal snímek Petra Topiče z Mafry. Zachycuje zkázu po ničivém tornádu na Moravě

VÝSLEDKY CZECH PRESS PHOTO 2021 AKTUALITA 1. místo: Petr Topič / Mafra, a.s. / Zkáza 2. místo: Martin Divíšek / EPA / Nepokoje chuligánů kvůli Covid opatřením 3. místo: Martin Divíšek / EPA / Tornádo zasáhlo jihomoravský region na jihovýchodě České republiky REPORTÁŽ 1. místo: Lukáš Bíba / Economia, a.s. / Druhá a třetí vlna 2. místo: Petr Vrabec / Protesty Strajk kobiet ve Varšavě 3. místo: Lukáš Bíba / Economia, a.s. / 25 000 křížů KAŽDODENNÍ ŽIVOT 1. místo: David W Černý / Reuters / Jedna pandemie, jedno město, jeden člověk 2. místo: Jan Cága / Psí pláže 3. místo: David Těšínský / Život a smrt v Guatemale PORTRÉT 1. místo: Michael Tomeš / Intro / Jaroslav Róna 2. místo: Martin Zeman / Jazzmans 3. místo: Michal Sváček / Mafra, a.s. / Karel Dobrý, herec LIDÉ, O KTERÝCH SE MLUVÍ 1. místo: Petr Topič / Mafra, a.s / Volební kampaň Andreje Babiše 2. místo: Martin Hykl a Marek Pátek / CNC / Ministr zdravotnictví Roman Prymula opouští restauraci Rio’s na Vyšehradě 3. místo: Petr David Josek / AP / Johnny Depp na 55. Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech UMĚNÍ A KULTURA 1. místo: Lukáš Bíba / Economia, a.s. / Cesty 2. místo: Milan Bureš /Respekt / Pavel Dias 3. místo: Lukáš Bíba / Economia, a.s. / Křišťálový glóbus - 20. výročí hlavní ceny Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary SPORT 1. místo: Roman Vondrouš / ČTK / Věrní fanoušci 2. místo: Jaroslav Svoboda / Bajky! 3. místo: Michal Sváček / Mafra, a.s. / Olympijské hry Tokio 2020 ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1. místo: Michal Fanta / Ptačí chřipka 2. místo: Igor Zehl / ČTK / Digitální pohoda 3. místo: Michal Turek / Mafra, a.s / Kroužkování Sokola stěhovavého v Chemparku CZECH PHOTO JUNIOR KATEGORIE MLADŠÍ ŽÁCI 1. místo: Martin Havel / Stíny (Člověk a životní prostředí) 2. místo: Babeta Šeborová / Příroda vs. Kontejnery (Člověk a životní prostředí) 3. Jana Andresová / Cestou na Čertovo jezero (Každodenní život) KATEGORIE STARŠÍ ŽÁCI 1. místo: Arthur Čech / Záchrana tuleňů (Reportáž / série) 2. místo: Anna Zouharová / Jednou sůl, prosím. (Člověk a životní prostředí) 3. místo: Tereza Janíková / Šerm (Sport / série) KATEGORIE STUDENTI STŘEDNÍCH ŠKOL místo: Stella Lišková / Malá horolezkyně (Sport) místo: Petr Šimon Janíček / Člověk a životní prostředí místo: Kateřina Vopičková / Čekání na odjezd (Portrét) Partnerské ceny: Canon Junior Award pro mladého autora získal Ondřej Deml (ČTK) za sérii z olympijských her s názvem Olympijské emoce. Ocenění Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové získal Kevin V. Ton za sérii, která dokumentovala osud bezdomovkyně Marušky. Cenu Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) získala Lenka Klicperová za sérii z Náhorního Karabachu. Speciální stipendium ČTK pro mladého autora do 26 let, které bude probíhat přímo v agentuře, získala Barbora Kvasničková za sérii Ničivých požárů v okolí Athén. Ve spolupráci se společností Samsung byla udělena cena fotografovi Martinu Veselému z mediálního domu Mafra za sérii z hudebních festivalů.